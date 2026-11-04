Dà Nang, seule ville vietnamienne parmi les meilleures destinations mondiales de 2027

Dotée de magnifiques plages, Da Nang constitue également une porte d’entrée privilégiée pour découvrir les sites patrimoniaux emblématiques et la richesse gastronomique du Centre du Vietnam.

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La ville vient d’être sélectionnée par Lonely Planet parmi les 50 destinations et expériences incontournables à découvrir dans le monde en 2027, dans le cadre de son classement annuel « Best in Travel 2027 ». Le célèbre guide de voyage met en avant cette destination du Centre du Vietnam pour son harmonie entre montagnes, mer, culture et gastronomie.

Photo : VNA/CVN

Située au cœur du pays, Da Nang bénéficie d’un atout rare : ses chaînes de montagnes côtoient un long littoral qui borde directement son espace urbain. La péninsule de Son Tra offre ainsi des parenthèses de quiétude au milieu de la nature, avec de superbes panoramas sur la mer. Les plages de la ville invitent quant à elles à la détente, à la baignade et à la pratique de nombreuses activités de plein air.

Un autre point fort réside dans sa connectivité avec les célèbres patrimoines du Centre. Depuis Da Nang, les visiteurs peuvent effectuer des excursions d'une journée vers le complexe des monuments de l'ancienne capitale d'Hue (ville d'Hue), le sanctuaire de My Son, la vieille ville d'Hoi An. Ces trois sites sont tous classés au patrimoine mondial par l'UNESCO.

Lonely Planet a également accordé une attention particulière à l'expérience d'exploration de la ville sur un itinéraire de trois jours. Les voyageurs peuvent commencer la matinée par un bol de mì Quảng (vermicelle Quang) avant de se rendre au musée de la Sculpture cham pour en apprendre davantage sur une civilisation qui s'est épanouie dans cette région.

Ba Na Hills figure parmi les étapes suggérées avec son réseau de téléphériques traversant les forêts, son Pont d'Or et son espace architectural de style européen. Pendant ce temps, la péninsule de Son Tra, la pagode Linh Ung et le sommet Ban Co conviennent aux touristes désireux d'admirer la ville d'en haut. Pour découvrir le rythme de vie local, le marché aux poissons de Man Thai tôt le matin constitue également une expérience à essayer.

La gastronomie contribue elle aussi largement à l’attrait de la destination. Outre le mì Quảng, les visiteurs peuvent savourer des bánh xèo, bánh bèo et bánh lọc, ainsi que des fruits de mer frais et une grande variété de spécialités de rue, notamment au marché de Con. À la tombée de la nuit, la rue piétonne Bach Dang, le marché nocturne de Son Tra et les spectacles de jets d’eau et de flammes du Pont du Dragon, organisés le week-end, comptent parmi les expériences les plus prisées. Pour terminer le séjour, la plage de My Khe et le site paysager de Ngu Hanh Son offrent une combinaison de détente, de découverte naturelle et de visites de lieux spirituels.

Cette sélection dans le classement « Best in Travel 2027 » vient s’ajouter à une série de distinctions internationales obtenues par Da Nang.

En juillet dernier, Lonely Planet avait déjà classé la ville au deuxième rang des meilleures destinations d’Asie pour l’été. De son côté, le magazine Travel + Leisure a inscrit le Festival international de feux d’artifice de Da Nang (DIFF) 2026 parmi les neuf festivals à vivre absolument dans le monde. Organisés le long de la rivière Han, ces événements renforcent l’attractivité de la ville auprès des touristes vietnamiens et étrangers.

Outre les paysages et les événements, l'attrait de Da Nang se traduit également par le nombre de visiteurs. Au cours des 9 premiers mois de 2026, les établissements d'hébergement ont servi environ 15,86 millions d'arrivées, soit une augmentation de 26,4% par rapport à la même période de l'année précédente, dont environ 7,73 millions d'arrivées internationales.

Aux côtés de Da Nang, le classement « Best in Travel 2027 » distingue de nombreuses autres destinations à travers le monde, parmi lesquelles le Red Centre, en Australie, la Vénétie, en Italie, León, en Espagne, Okinawa, au Japon, Rabat, au Maroc, Dessau, en Allemagne, et le Gujarat, en Inde.

Selon Lonely Planet, cette sélection repose sur les expériences de terrain d’un réseau international d’auteurs et d’éditeurs. Les destinations retenues ne le sont pas uniquement pour leur beauté ou leur renommée, mais aussi pour la qualité des expériences qu’elles proposent et qui donnent envie aux voyageurs d’y retourner et de les recommander.

VNA/CVN