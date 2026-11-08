Flânerie colorée dans les vergers de kakis de Mộc Châu

Le plateau de Mộc Châu, dans la province de Sơn La (Nord), vit actuellement au rythme de la récolte des kakis. Les grappes de fruits jaune orangé et rouge vif se détachent joliment sur le ciel bleu, transformant les vergers en lieux de rendez-vous très prisés des visiteurs.

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Photos : ND/CVN

À environ 200 km au nord-ouest de Hanoï, le plateau de Mộc Châu est réputé pour son climat tempéré, ses collines de théiers et ses vastes étendues verdoyantes. Surnommé le “paradis des fleurs et des fruits”, il voit se succéder tout au long de l’année différentes saisons florales et fruitières, notamment celles des pruniers, des pêchers, des orangers et des kakis.

Fusion entre tradition agricole et réseaux sociaux

Le verger de kakis Ngọc Kỳ, implanté dans le quartier de Thảo Nguyên, accueille un grand nombre de touristes. Les fruits rouge orangé, baignés par les rayons du soleil automnal, composent un paysage à la fois éclatant et paisible, qui incite les voyageurs à prolonger leur séjour pour profiter du cadre et immortaliser de précieux moments.

Vương Vân Anh, son propriétaire, indique que le domaine s’étend sur plus de deux hectares et compte 240 plaqueminiers cultivés depuis des générations. Auparavant, sa famille se consacrait uniquement à la culture et à la récolte des fruits. À partir de 2022, observant l’essor de la demande en matière de tourisme expérientiel, elle a décidé d’investir dans l’aménagement du site, d’en assurer elle-même la promotion sur les réseaux sociaux et de nouer des partenariats avec des organisateurs de circuits touristiques pour accueillir les visiteurs.

Cette année, le verger Ngọc Kỳ a ouvert ses portes dès la mi-septembre. Lors des périodes de forte affluence, particulièrement durant le week-end, il peut accueillir jusqu’à 2.000 touristes par jour.

Venue pour la première fois à Mộc Châu avec sa famille, Trần Minh Nghiêm, une touriste originaire de Gia Lai (Centre), se réjouit de découvrir ce verger. Pour elle, “se promener entre les plaqueminiers chargés de fruits, admirer les paysages automnaux et prendre des photos avec ses proches constitue l’un des moments forts du voyage”.

Ce cadre préservé lui procure également un sentiment de détente profonde et lui permet de retrouver de l’inspiration après le rythme effréné et les nombreuses occupations de la vie quotidienne.

Photos : ND/CVN

Outre le verger Ngọc Kỳ, le quartier de Thảo Nguyên recense plusieurs autres vastes vergers de kakis, notamment Đồi Chè, Hồng Thắm, Ánh Tuyết et Mừng Hạnh. D’autres espaces se situent également dans les secteurs de Bản Áng et de Bản Ôn. Les billets d’entrée coûtent entre 30.000 et 40.000 dôngs par personne, tandis que l’accès reste gratuit pour les enfants.

Afin de faciliter les visites et de permettre aux voyageurs de prendre de superbes clichés, les propriétaires des vergers de Mộc Châu taillent une partie du feuillage pour mettre en valeur les grappes de fruits mûrs. Ils aménagent également des décors photogéniques pour les prises de vue et proposent à la location des tenues traditionnelles des ethnies locales, notamment Thai et H’mông.

Selon un photographe exerçant à Mộc Châu, son agenda est pratiquement complet chaque week-end durant cette période, en raison des nombreuses demandes de séances photo dans les vergers. Pour obtenir de magnifiques rendus sur fond de fruits rouge orangé, il conseille aux visiteurs “de porter des vêtements de couleur claire et de se rendre dans les vergers tôt le matin ou en fin d’après-midi, afin d’éviter la lumière crue de la mi-journée”.

Douces escapades au grand air

Les vergers de kakis de Mộc Châu devraient continuer à recevoir des visiteurs jusqu’au Nouvel An 2027, selon le niveau de maturité des fruits et les variétés cultivées.

L’air pur et sec, associé à des températures particulièrement agréables, se prête également aux pique-niques et aux activités en plein air. Les touristes profitent de leur passage pour explorer la colline de théiers en forme de cœur, la forêt de pins de Bản Áng, la cascade de Dải Yếm ou encore les vergers d’orangers environnants.

Les kakis de Mộc Châu peuvent être dégustés frais ou savourés sous diverses formes : kakis trempés et conservés, kakis séchés à l’air libre, confiture, kakis séchés à la texture moelleuse, salades originales ou mélangés à du yaourt.

La saison des kakis représente non seulement une belle source de revenus pour les habitants locaux, mais contribue aussi à enrichir la palette de couleurs du plateau de Mộc Châu. Elle laisse aux voyageurs des souvenirs inoubliables et de splendides photographies.

Nguyên Thành/CVN