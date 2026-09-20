Pari réussi pour la Fête cycliste de Saigontourist 2026

Plus de 1.500 coureurs ont pris part, fin août, à la toute première Fête cycliste de Saigontourist 2026. Entre défis sportifs intenses, parade urbaine et compétition à Cân Gio, l’événement a conjugué avec succès dynamisme, découverte et élan de solidarité.

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La première édition s’est achevée le 30 août à la zone écotouristique Saigon - Cân Gio à Hô Chi Minh-Ville. Trois temps forts ont rythmé cet événement : le défi d’endurance Saigontourist Audax 600 km, la Parade cycliste pour la communauté et la Fête cycliste de Saigontourist pour la communauté 2026.

Organisée à l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et dans le contexte du 51e anniversaire de la création et du développement du groupe Saigontourist, la manifestation a dépassé le cadre d’un simple rendez-vous sportif. Elle a voulu promouvoir une image dynamique, ouverte et conviviale de la ville, tout en mettant en avant les valeurs de solidarité et de responsabilité sociale.

Photo : Saigontourist/CVN

Le matin du 30 août, plus d’un millier de personnes ont participé à la Parade cycliste pour la communauté, sur un parcours d’environ 5,1 km dans le centre de Hô Chi Minh-Ville. Réunissant différentes générations et catégories de participants, cette parade a offert une image vivante de la métropole et transformé le vélo en un langage commun favorisant les rencontres et le partage.

À cette dimension collective répondait le défi Audax 600 km, placé sous le signe du dépassement de soi. Le départ a été donné à 04h00 le 29 août, place Lam Son, avec environ 150 cyclistes vietnamiens et étrangers.

Au terme de l’épreuve, 108 participants ont achevé les 600 km dans la limite des 41heures, soit plus de 70% des inscrits. Pham Van Truoc a été le premier à franchir la ligne d’arrivée en 30h24, tandis que Lê Thi Huu Danh est devenue la première femme à terminer cette épreuve, en 37h09.

Au-delà de la performance sportive, le défi a permis aux cyclistes de repousser leurs limites tout en découvrant autrement les paysages et les territoires qui composent le nouveau visage de Hô Chi Minh-Ville. Des dispositifs médicaux, logistiques et d’assistance ont également été déployés tout au long du parcours afin d’assurer la sécurité des participants.

Un engagement solidaire pérenne

La Fête cycliste de Saigontourist 2026 a apporté une dimension plus compétitive à la manifestation. Quelque 350 cyclistes issus de clubs amateurs, de communautés de passionnés ainsi que des cadres et employés de Saigontourist se sont affrontés sur l’itinéraire Rung Sac - Duyên Hai, au cœur des espaces naturels de Cân Gio.

Photo : Saigontourist/CVN

Les différentes catégories ont donné lieu à des confrontations sportives animées, tout en favorisant les échanges entre clubs et passionnés. Trân Dinh Duy, de l’équipe DTR, s’est notamment imposé chez les hommes de 16 à 40 ans, tandis que Lê Van Dông, du groupe Lâp Duc Jewelry, a remporté la catégorie masculine des 41 à 60 ans. Chez les femmes de 16 à 55 ans, Nguyên Thi Phuong Trinh, du Club Minh Thi Tuy Hoa, a décroché la première place.

Lors de la cérémonie de clôture, Nguyên Thi Anh Hoa, présidente du Conseil des membres de Saigontourist, également cheffe du comité de pilotage de la Fête cycliste 2026, a souligné que l’une des plus belles images de l’événement était celle de personnes pédalant côte à côte.

Cette philosophie explique le choix du nom de l’événement pour la communauté. Saigontourist souhaite prolonger cet engagement à travers d’autres initiatives concrètes, notamment des actions sociales en faveur des enfants en situation difficile.

“Nous clôturons aujourd’hui la Fête cycliste à Cân Gio, mais j’espère que son esprit se poursuivra”, a déclaré Mme Hoa, appelant les participants à continuer à pratiquer le vélo pour améliorer leur santé, découvrir de nouveaux territoires, adopter un mode de vie plus écologique et multiplier les actions positives au service de la communauté.

Ngô Quang Vinh, président de la Fédération des sports cyclistes de Hô Chi Minh-Ville, partenaire de l’événement, a également salué son ampleur et sa portée, estimant que cette initiative constituait une base favorable au développement du cyclisme sportif.

La dimension sociale de l’événement s’est notamment traduite par la remise de 51 vélos et de nombreux cadeaux à des élèves et enfants défavorisés de Cân Gio et d’autres localités de la ville, à l’occasion de la Fête de la mi-automne.

En deux jours, la Fête cycliste de Saigontourist pour la communauté 2026 a ainsi réuni plus de 1.500 participants autour de trois activités complémentaires. Plus de 1.000 personnes ont pris part à la parade, 108 des 150 concurrents inscrits ont achevé le défi Audax 600 km et 350 cyclistes ont participé à la course de Cân Gio.

À travers ces trois rendez-vous, le vélo est apparu à la fois comme un sport d’endurance, un moyen de découverte, une activité de partage et un outil de rapprochement entre les générations et les communautés. Pour une première édition, la mobilisation du public témoigne de l’intérêt suscité par une initiative associant sport, tourisme, découverte territoriale et responsabilité sociale.

Texte : Quang Châu - Hiêu Tuyên/CVN



