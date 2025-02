Tennis

Sabalenka a "récupéré" après l'Australie et est prête pour les WTA 1000

Photo : AFP/VNA/CVN

La défaite à Melbourne "a été la plus dure à avaler", a reconnu Aryna Sabalenka en conférence de presse au sujet de sa déconvenue en trois sets face à Madison Keys qui, en remportant son tout premier titre du Grand Chelem, a privé la Bélarusse d'un troisième trophée australien d'affilée.

"Pendant une semaine j'ai ruminé ce match. Quand je repense à ces deux jeux perdus (dans le set décisif, ndlr), je n'ai rien fait de mal, c'est juste elle qui a joué d'une façon inimaginable, c'était son jour et moi je n'ai pas à avoir de regret", a-t-elle analysé.

"Mais je pense que maintenant j'ai complètement récupéré de ce match", a-t-elle assuré.

Depuis Melbourne, elle n'a pas joué de tournoi et revient à la compétition à Doha où elle n'est pas apparue depuis 2022. Suivront le WTA 1000 de Dubai puis ceux d'Indian Wells et Miami.

Sabalenka a indiqué considérer les tournois du Moyen-Orient comme une "préparation" aux américains.

"Le programme est chargé, en particulier si on joue les derniers tours à l'Open d'Australie car on a peu de temps pour récupérer et se préparer (...) Alors je vais utiliser ces deux tournois (Doha et Dubai) pour reconstruire mon tennis et arriver au meilleur niveau pour les deux suivants", a expliqué la triple championne en Grand Chelem.

À Doha, Sabalenka est exemptée de premier tour et elle affrontera au deuxième pour son entrée en lice la Russe Ekaterina Alexandrova (25e mondiale) ou la Britannique Emma Raducanu (56e), bénéficiaire d'une invitation.

Les trois dernières éditions du WTA 1000 de Doha ont été remportées par la N°2 mondiale polonaise Iga Swiatek qui entrera en lice au deuxième tour elle aussi, face à la Grecque Maria Sakkari (ex-N°3 aujourd'hui 29e) ou à la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (112e) issue des qualifications.

AFP/VNA/CVN