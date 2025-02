Athlétisme

À New York, Gressier et Habz continuent de faire tomber les records

Jimmy Gressier et Azeddine Habz ont encore fait tomber des records de France samedi 8 février lors des Millrose Games de New York, le premier sur 3.000 m en salle et son compatriote sur le mile.

Jimmy Gressier,ĥ27 ans, avait explosé le vieux record de France du 5.000 m en salle il y a une semaine à Boston, en 13 min 00 sec 54. Il a récidivé samedi à New York en se classant troisième d'une course très rapide, qui a vu l'Américain Grant Fisher battre le record du monde en 7 min 22 sec 91.

Avec 7 min 30 sec 18 , Jimmy Gressier efface le record de France établi il y a quelques jours à peine, toujours à Boston, par Azeddine Habz (7 min 31 sec 50).

"J'avais un peu les pétoches à l'idée de venir courir ici, surtout avec les athlètes qu'il y avait dans la course, c'était un niveau olympien (...) franchement c'est magnifique", a-t-il réagi juste après la course.

"L'année prochaine j'ai déjà envie de revenir. Maintenant j'ai un peu envie de profiter de New York", a-t-il savouré.

Jimmy Gressier est déjà recordman de France du 5.000 et du 10.000 m en plein air. "Je ne vais pas vous mentir, je veux plus. L'idée de courir 7 min 25 (sur 3.000 mètres) ne me fait pas peur", a ajouté le natif de Boulogne-sur-Mer.

"Là on voit bien devant c'est le gratin mondial, Grant Fisher 7 : 22 : 91 c'est juste monstrueux (...) c'est sur ces athlètes que je dois prendre exemple et que j'essaie de continuer à mûrir, à grandir et à me rapprocher d'eux", a-t-il souligné.

De son côté, à peine son record de France du 3.000 mètres effacé, Azzedine Habz en a établi un autre, sur le mile, qui clôture traditionnellement les Millrose Games de New York.

Quatrième de la course, le Français a abaissé de 5 secondes le vieux record national de Mehdi Baala (3 min 47 sec 56 contre 3 min 52 sec 51 en 2009). Là aussi, le vainqueur de la course, l'Américain Yared Nuguse, a fait tomber le record du monde, en 3 min 46 sec 63 sec.

