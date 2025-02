Ligue 1 : la folle période du PSG se poursuit face à Monaco

Toujours aussi flamboyant dans le jeu et malgré ses faiblesses défensives, le PSG continue de rouler sur la Ligue 1, en battant une nouvelle fois Monaco (4-1), la troisième victoire en moins de deux mois.

Photo : AFP/VNA/CVN

Quand on regarde la forme actuelle du PSG qui domine largement ses adversaires directs en Ligue 1, le suspense en championnat n'existe plus vraiment.

Avant ce nouveau récital, l'avant-match a été marqué par l'officialisation des prolongations de Luis Enrique (2027) et de plusieurs joueurs cadres de son effectif (Hakimi, Vitinha, Mendes jusqu'en 2029).

Et la soirée s'est poursuivie parfaitement pour Paris qui est sur un petit nuage depuis plusieurs semaines avec toujours autant de buts et de buteurs.

Pour fêter cela, le milieu portugais Vitinha a inscrit son 4e but en championnat de le saison, sur un coup franc puissant de 25 mètres qui a trompé le gardien monégasque Radoslaw Majecki, pas très bien placé (1-0, 6e).

Assez peu efficaces sur coups de pied arrêtés, tout semble sourire aux joueurs de Luis Enrique depuis plusieurs semaines, alors qu'ils enchaînent les victoires de haute volée en championnat, Coupe de France et Ligue des champions.

"Kvara" ouvre son compteur, doublé de Dembélé

Jusque-là cette saison, les Parisiens n'avaient jamais eu la tache facile malgré les deux dernières victoires. Le 18 décembre, Paris s'en était sorti en fin de match (4-2) et cela a été le même cas début janvier lors du Trophée des champions à Doha, où Ousmane Dembélé a libéré les siens au bout du temps additionnel (1-0, 90+2).

C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'attaquant français a lancé ses folles statistiques offensives, qu'il a de nouveau fait foisonner en marquant un doublé vendredi soir 7 février, ovationné par le Parc des princes.

Depuis ces deux matches face à l'ASM, Paris a franchi un cap et le danger vient désormais de partout grâce à un pressing incessant, ce qui n'efface pas la fragilité défensive.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au coeur d'une première période hyper animée, sans temps mort et avec une large possession parisienne (75%), Denis Zakaria a égalisé sur une superbe passe en profondeur de Magassa, aidé par l'espace laissé par la défense parisienne et par un mauvais placement de Gianluigi Donnarumma (1-1, 17e).

Dans la foulée, le défenseur parisien Willian Pacho, auteur d'un superbe geste défensif, a réalisé un retour décisif sur Takumi Minamino (24e), annihilant tout espoir pour les Monégasques.

Au retour des vestiaires, Paris a accéléré en trois minutes pour les assommer définitivement. Et cela est venu d'abord de la recrue géorgienne Khvicha Kvaratskhelia qui, après avoir été parfaitement servi par Bradley Barcola, s'est superbement joué de la défense de l'ASM grâce à un crochet (2-1, 54e).

Trois minutes plus tard, c'est Ousmane Dembélé qui a conclu une belle action collective (3-1, 57e) d'une frappe puissante, avant de marquer un doublé après un bon travail de Nuno Mendes (4-1, 90e). Les 15 et 16e buts de l'international en championnat.

Paris est toujours plus un solide leader de championnat (53 points), mettant Monaco (3e) à 16 points et l'OM, son dauphin, qui se déplace à Angers dimanche 9 février, à 13 points. Tout roule et tout est facile pour le PSG, qui affronte mardi 11 février Brest en barrages de Ligue des champions.

AFP/VNA/CVN