France

Ligue 1 : Nice sur le podium, Lille dans le dur

Nice, vainqueur net et sans bavure de Lens (2-0), s'est emparé de la 3 e place de la Ligue 1, profitant du faux pas inattendu de Lille, battu à domicile par le relégable Le Havre (2-1), samedi 8 février lors de la 21 e journée.

Photo : AFP/VNA/CVN

Si Paris a d'ores et déjà tué tout suspense pour le gain du titre, la lutte pour les places européennes est particulièrement animée. La belle opération du week-end est à mettre à l'actif des Niçois qui ont retrouvé leurs esprits, trois jours après leur déroute en 8e de finale de la Coupe de France à Saint-Brieuc (2-1), une équipe de N2 (4e division).

Les troupes de Franck Haise ont assez facilement dominé des Sang et Or qui restaient pourtant sur deux succès consécutifs (6e). Ils ont ouvert le score dès la 10e minute sur un penalty transformé par Gaëtan Laborde avant de voir leur tâche facilitée par l'exclusion du défenseur lensois Facundo Medina (57e), Jonathan Clauss pliant la partie juste après l'heure de jeu (64e).

Invaincu sur sa pelouse, Nice en profite pour dépasser à la différence de buts Monaco (4e), terrassé vendredi 7 février par l'irrésistible leader parisien au Parc des Princes (4-1). Les Aiglons, qui enchaîneront avec trois matchs contre des mal classés (Le Havre, Montpellier, Saint-Etienne), pourraient profiter de ce calendrier favorable pour consolider leur position.

Lille a en revanche vécu un cauchemar sur sa pelouse et rétrograde à la 5e place. Piteusement sortis en Coupe de France par Dunkerque (L2), mardi, les Nordistes ont été incapables de s'imposer face à des Havrais lanternes rouges avant le coup d'envoi et qui n'avaient plus gagné en championnat depuis novembre.

L'addition aurait même pu être bien plus lourde sans les interventions salvatrices du jeune gardien international français Lucas Chevalier (23 ans).

Un revers qui fait désordre pour le seul représentant français déjà qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Lille a fait "le plus mauvais match de (s)a saison", s'est lamenté l'entraîneur Bruno Genesio.

À Rennes, l'effet Habib Beye semble fonctionner. Le successeur de Jorge Sampaoli sur le banc, qui avait débuté par une victoire contre Strasbourg (1-0) la semaine dernière, en a enregistré une deuxième d'affilée à Saint-Etienne (2-0). Les Bretons se donnent de l'air au classement en remontant à la 11e place, cinq points devant leurs adversaires du jour, barragistes.

AFP/VNA/CVN