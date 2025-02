L1 : "Les records ne sont pas un objectif" du PSG, affirme Luis Enrique

Photo : Reuters/VNA/CVN

"Ce qui est important, c'est de gagner des titres. S'ils viennent avec des records, c'est merveilleux, mais ce n'est pas l'objectif", a déclaré l'Espagnol en conférence de presse.

"Je continue de penser que nous sommes meilleurs en attaque et en défense que la saison dernière, les chiffres sont là pour le dire", a-t-il indiqué, interrogé sur comment son équipe était parvenue à surmonter le départ de Kylian Mbappé. Se disant "courageux" d'avoir affirmé sa confiance envers son jeune effectif la saison dernière, il a expliqué que "les joueurs l'avaient pris comme un défi".

"Bien sûr qu'on aurait voulu garder Kylian, parce que tout le monde aimait +Kyky+, mais l'équipe répond très positivement, à un niveau spectaculaire", a-t-il insisté.

Alors que Paris enchaîne les matches depuis le début du mois de janvier, Luis Enrique a expliqué gérer ses troupes comme "un jeu de Tétris : on peut planifier les choses à l'avance, mais ensuite il y a des joueurs malades, blessés ou suspendus. Il faut que ça reste ouvert. On doit gérer le temps de jeu des joueurs".

"La compétition te maintient en forme (...). Les sessions d'entraînement sont adaptées avant et après les matchs, on tire profit de la vidéo. On ne met pas de charges excessives pour les joueurs à l'entraînement", a développé le coach.

Jeudi, Achraf Hakimi et Senny Mayulu, malades, étaient absents de l'entrainement mais ne sont pas officiellement forfaits pour vendredi 7 février, selon le coach. Warren Zaïre-Emery et Ibrahim Mbaye soignent, eux, une entorse de la cheville gauche.

Interrogé sur le Georgien Khvicha Kvaratskhelia, qui a été assez discret lors de ses deux premiers matches, Luis Enrique a assuré n'avoir "pas de préoccupation là dessus, on n'est pas inquiet, on l'a recruté pour un projet à long terme, on n'est pas pressé car l'équipe est dans une bonne dynamique".

AFP/VNA/CVN