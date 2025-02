MotoGP : "trop tôt" pour se fixer des objectifs, assure Quartararo

>> MotoGP : Bagnaia le plus fort en Thaïlande, Martin toujours leader du général

>> MotoGP : les casques des pilotes, plus qu'une protection, un étendard

>> MotoGP : fractures à une main et à un pied pour le champion du monde Jorge Martin

Photo : AFP/VNA/CVN

"Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour savoir les objectifs qu'on a pour cette saison", a déclaré le Niçois, depuis Bangkok, en marge d'un événement promotionnel pour le lancement du nouvel exercice.

"Le plus important, c'est de savoir et de voir clairement où est notre potentiel, puis ensuite mettre un objectif", a-t-il insisté.

Le champion du monde 2021, qui n'a plus gagné dans la catégorie reine depuis juin 2022, a rétrogradé dans la hiérarchie, faute d'une machine capable de rivaliser avec Ducati, puissance N.1 du paddock.

Mais les derniers mois de la saison 2024 ont laissé entrevoir un début d'amélioration pour Yamaha, ce qu'ont confirmé les essais de pré-saison en Malaisie récemment.

Deux dernières journées de tests sont prévues mercredi et jeudi, à Buriram, en Thaïlande, avant le premier Grand Prix de la saison, le 2 mars, sur le même circuit.

"Il n'y a aucune question de motivation", a assuré Quartararo, 25 ans, qui a dit puiser son énergie dans "l'envie de retrouver la première place."

"J'ai beaucoup plus d'expérience et j'espère qu'on pourra être beaucoup plus compétents'', a-t-il poursuivi.

AFP/VNA/CVN