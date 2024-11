Masters WTA : Sabalenka se défait de Paolini, Rybakina éliminée

La victoire permet à la Bélarusse de se rapprocher des demi-finales, éliminant au passage Elena Rybakina (N°5) de la course, après la défaite de cette dernière contre Zheng Qinwen plus tôt dans la journée.

Le match entre Sabalenka, l'une des plus grandes joueuses du circuit (1,82 m), et Paolini (1,63 m), a débuté sur un rythme rapide. Sabalenka a immédiatement pris le service de Paolini pour mener 2-0 et s'imposer dans le premier set en seulement 35 minutes. La seconde manche a été plus disputée.

Paolini, après avoir pris le service de Sabalenka pour mener 2-0, a semblé bien maîtriser les échanges, mais la N°1 mondiale a serré les rangs et a pris les devants, s’imposant malgré une petite frayeur à 4-4, où elle a sauvé deux balles de set pour finalement l’emporter.

Zheng Qinwen, quant à elle, a ouvert la journée avec une victoire sur Rybakina (7-6, 3-6, 6-1) après un match de 2h24. Le premier set a été très disputé, avec Zheng sauvant deux balles de break à 1-1 avant de prendre l'ascendant, menant 4-1 puis 4-3, pour finalement l’emporter dans le tie-break.

La deuxième manche a vu un niveau de jeu encore plus élevé, Zheng prenant le premier break à 2-2 et confirmant pour mener 4-1. Rybakina, bien qu'elle ait réussi à revenir à 3-4, n'a pas pu empêcher Zheng de s'imposer, perdant ainsi leur troisième affrontement.

Ainsi, la journée a été marquée par des performances solides de Sabalenka et Zheng, éliminant ainsi Rybakina du tournoi et montrant leur détermination à se qualifier pour les demi-finales des Masters WTA.

AFP/VNA/CVN