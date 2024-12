Tennis : "affamée", Sabalenka est "prête" pour de nouveaux succès

Photo : AFP/VNA/CVN

La Bélarusse de 26 ans a connu une année 2024 faste, atteignant sept finales et remportant quatre titres, dont deux Majeurs (Australie et US Open).

Son premier objectif en 2025 sera de défendre ce titre à Melbourne, où elle est invaincue depuis 2022.

En cas de nouvelle victoire, elle deviendrait la première femme à remporter trois titres consécutifs en simple au Melbourne Park depuis la Suissesse Martina Hingis entre 1997 et 1999.

"Je me sens reposée et prête", a-t-elle déclaré au site de la WTA à son arrivée à Brisbane, où elle débutera sa saison à partir de dimanche, en guise de préparation à l'Open d'Australie (à partir du 12 janvier).

"J'aime l'Australie et j'y viens toujours affamée et prête. Je sens beaucoup de soutien ici, et je pense que c'est la meilleure chose à propos de l'Australie: les gens sentent vraiment, vraiment le tennis".

Début 2024, Sabalenka avait également débuté à Brisbane, atteignant la finale sans perdre un seul set, avant de s'incliner face à la Kazakhe Elena Rybakina.

Elle a passé l'intersaison chez elle en Floride avant de se rendre au Moyen-Orient pour se préparer, y croisant à Abou Dhabi sa grande rivale, la Polonaise Iga Swiatek.

"Vous travaillez dur sur beaucoup de points pendant la pré-saison. Et le premier tournoi est celui où vous pouvez faire des essais et voir ce qui va bien fonctionner, et ce qui ne va pas fonctionner", a expliqué le Bélarusse.

Malgré sa présence au sommet de la hiérarchie mondiale, Aryna Sabalenka estime qu'il y a encore des secteurs dans son jeu devant être améliorés.

"Je ne suis pas très bonne au filet, et même mon service n'est pas aussi bon que je le voudrais", a-t-elle notamment relevé.

AFP/VNA/CVN