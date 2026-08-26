Royaume-Uni : nouvelle hausse des factures d'énergie, coup dur pour les ménages

L'autorité britannique de l'énergie (Ofgem) a annoncé mercredi 26 août un nouveau relèvement du plafond des prix de l'énergie à partir d'octobre, ajoutant une pression supplémentaire sur le pouvoir d'achat des Britanniques, érigé en priorité par le nouveau Premier ministre Andy Burnham.

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Photo d'illustration : AFP/VNA/CVN

Cette progression de 4% pour un ménage moyen, qui était attendue, fait suite à une première augmentation de 13% en juillet. Elle correspond à une hausse d'environ 5 livres (6 euros) par mois.

"Cette hausse résulte de prix de gros du gaz plus élevés, causés par le conflit en cours au Moyen-Orient", explique l'Ofgem dans son communiqué. "Toutefois, les prix restent bien en dessous du pic de la crise de l'énergie en 2022", rappelle l'organisme.

L'Ofgem fixe chaque trimestre le plafond des prix du gaz et de l'électricité, censé refléter les évolutions des marchés internationaux tout en garantissant un tarif équilibré pour les fournisseurs comme pour les consommateurs.

Ce plafonnement concerne le tarif par défaut appliqué en l'absence de souscription à une offre à prix fixe.

Dans l'espoir d'amortir ce choc largement anticipé, le travailliste Andy Burnham avait annoncé peu après son arrivée au pouvoir en juillet une baisse de la TVA sur les factures d'électricité à compter d'octobre.

Ce geste fiscal --qui ne concerne pas le gaz-- doit réduire la facture d'un ménage moyen de 45 livres (53 euros) par an, avait alors estimé le gouvernement.

"Vous ne verrez peut-être pas pleinement l'impact de la réduction de TVA sur l'électricité sur votre facture, car les prix de gros du gaz restent élevés", souligne cependant l'Ofgem.

La hausse du plafond des prix de l'énergie a fait repartir l'inflation en juillet, à 2,9% sur un an, pour la première fois depuis mars.

"Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe au Moyen-Orient", avait réagi Andy Burnham mi-août à l'annonce de ce chiffre, promettant de nouvelles mesures de lutte contre la vie chère, dont il a fait sa priorité.

Les attentes sont nombreuses et les spéculations vont bon train sur les aides aux ménages et les hausses d'impôts qui pourraient être annoncées à l'approche du budget du gouvernement, présenté le 28 octobre par le ministre des Finances John Healey.

AFP/VNA/CVN