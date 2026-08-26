Cameroun : la croissance économique se maintient à 3,5% en 2025

L'économie camerounaise a enregistré une croissance réelle de 3,5% en 2025, au même rythme qu'en 2024, selon un rapport présenté mardi 25 août à Yaoundé par le ministère camerounais de l'Économie.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey, a présenté ce "Rapport sur l'économie camerounaise en 2025", qui souligne la progression des activités non pétrolières de 3,8% et une croissance du secteur tertiaire de 4,3%.

Le secteur secondaire a accéléré à 2,6%, contre 1,7% en 2024. Le secteur primaire a en revanche ralenti à 1,8%, contre 3,6% un an auparavant. La production pétrolière et gazière a poursuivi sa contraction, avec un recul de 6,6% en 2025.

Le commerce extérieur camerounais demeure marqué par un déficit de 2.098 milliards de francs CFA (environ 3,8 milliards de dollars), en aggravation de 350,9 milliards de francs CFA sur un an, une évolution liée au recul des exportations d'hydrocarbures et à la progression des importations.

Le déficit budgétaire global s'est établi à 714,3 milliards de francs CFA, soit 2,1% du PIB. La dette du secteur public a atteint 43,1% du PIB, un niveau inférieur au plafond communautaire de 70%. Les crédits à l'économie ont, quant à eux, progressé de 9,4% pour atteindre 6.892,2 milliards de francs CFA.

Ces résultats confirment "la capacité de résilience de l'économie camerounaise", a déclaré le ministre, appelant à consolider les marges de manœuvre, à accélérer la transformation productive et à réduire les dépendances aux chocs extérieurs.

Le gouvernement camerounais table sur une croissance de 3,5% en 2026, avant une progression à 3,6% en 2027 et une accélération à 4,8% en 2028.

Xinhua/VNA/CVN