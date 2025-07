Jeux vidéo : les studios indépendants veulent surfer sur le succès de la Switch 2

>> "Minecraft" : le jeu vidéo phénomène qui veut casser des briques au cinéma

>> Jeux vidéo : à Paris, la Switch 2 de Nintendo se laisse approcher

>> Sortie de la Switch 2 : Nintendo rêve d'égaler le succès de l'originale

Photo : AFP/VNA/CVN

Au salon BitSummit du jeu vidéo indépendant, organisé mi-juillet dans le centre du Japon, on pouvait découvrir sur le stand Nintendo trois jeux, tous développés par des petits studios indépendants bien décidés à séduire les fans de la Switch 2.

Après un lancement en fanfare début juin, Nintendo a affirmé avoir vendu 3,5 millions d'unités de sa nouvelle console hybride à travers le monde en l'espace de quatre jours, un démarrage record dans l'histoire du secteur. Le géant japonais prévoit d'en écouler 15 millions d'ici mars 2026.

Mais dans un univers largement dominé par les franchises maison de Nintendo, de Super Mario à Donkey Kong en passant par Animal Crossing, les outsiders peinent à se faire une place dans le catalogue des titres proposés aux joueurs.

Photo : AFP/VNA/CVN

"La Switch 2 a assurément démarré en force," a affirmé Krysta Yang du podcast Kit&Krysta spécialisé sur Nintendo. Mais "pour les créateurs de jeux tiers, le succès de la Switch 2 ne s'est pas nécessairement traduit par des ventes importantes".

Selon elle, de nombreux acheteurs de la console l'ont acquise pour ses exclusivités Nintendo, comme Mario Kart World, et le prix élevé de la Switch 2 et de ses jeux freine l'envie de multiplier les achats.

D'autant plus que de nombreux jeux non estampillés Nintendo, comme Cyberpunk 2077, sont déjà disponibles sur d'autres plateformes, commme la console rivale PlayStation 5 de Sony.

Pour autant, "Nintendo a tout intérêt à entretenir de bonnes relations avec les développeurs tiers, car ils savent que pour faire durer le cycle de vie de console, ils auront besoin de leur soutien", a estimé Mme Yang. Tout en avertissant : "il y aura certainement des défis" à relever pour ces studios.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cela n'a pas découragé des dizaines de créateurs de faire le déplacement jusqu'à Kyoto, ex-capitale impériale et ville natale de Nintendo, pour présenter leurs projets - souvent encore en cours de développement - à l'occasion du salon BitSummit.

Des puzzles rétro aux épopées d'horreur immersives, les stands y ont dévoilé des nouveautés variées, et plusieurs développeurs ont affirmé être en discussion avec Nintendo pour sortir leurs jeux sur la nouvelle console.

Défi de l'IA

Comme la Switch originale, la nouvelle version est une console hybride - utilisable aussi bien en déplacement que connectée à un téléviseur - mais disposant d'un écran plus grand, d'une mémoire huit fois supérieure et d'un micro intégré.

Et de nouvelles fonctionnalités permettent aux utilisateurs de discuter en ligne et de partager temporairement une partie avec des amis. Plus puissante que sa grande soeur, la Switch 2 "ouvre de nouvelles possibilités de création", résume Ryan Juckett, du studio américain Hypersect.

Les jeux produits par Nintendo "peuvent être assez chers, il y a donc de la place pour des jeux moins coûteux, plus accessibles, à jouer de façon impromptue", souligne de son côté Kent Burgess, venu de Nouvelle-Zélande avec l'équipe du jeu Bashful Adoration.

Photo : AFP/VNA/CVN

Serkan Toto, expert du cabinet tokyoïte Kantan Games, rappelle que Nintendo avait autrefois "une réputation quasi-légendaire de dureté dans ses négociations" avec les développeurs tiers.

"Mais cela a changé avec la Switch 1", lancée en 2017 après l'échec cuisant de la Wii U. "Cela a ouvert la voie à davantage de jeux tiers, y compris des titres de studios indépendants", explique-t-il. Et le paysage pourrait encore changer avec l'essor des nouvelles technologies.

Aucun des studios indépendants interrogés par l'AFP au BitSummit n'a déclaré utiliser massivement l'intelligence artificielle (IA), même si certains reconnaissent que l'IA générative leur fait gagner du temps sur certaines tâches de codage.

Et pour l'instant, peu s'inquiètent d'une disparition des emplois dans l'industrie.

"Il n'existera jamais de jeu créé par une IA qui surpasse un jeu conçu à la main", assure Lauren Kenner, principale responsable marketing de la franchise Noodle Cat Games. "Il y aura toujours l'amour et l'âme que les développeurs y mettent".

AFP/VNA/CVN