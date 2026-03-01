Résolution N°79 : une force motrice dans la mise en œuvre des grands projets

Après la promulgation par le Politburo de la Résolution N°79-NQ/TW sur le développement de l’économie publique, les entreprises publiques ne sont plus seulement tenues de préserver et de valoriser le capital de l’État. Elles doivent désormais assumer un rôle moteur dans la mise en œuvre des grandes stratégies de développement nationales et locales.

Photo : VNA/CVN

À Hanoï, les entreprises publiques investissent actuellement dans la construction de zones urbaines multifonctionnelles, considérées comme une orientation stratégique, répondant à la fois aux besoins immédiats et créant des marges de croissance à long terme pour la capitale.

Nouvelle approche

Dans ce contexte, le Comité du Parti de Hanoï (XVIIIᵉ mandat) a adopté, le 25 janvier 2026, la Résolution N°06 relative à la mise en œuvre du projet de zones urbaines multifonctionnelles sur le territoire municipal. La ville prévoit de développer ces zones selon une répartition en quatre axes et huit directions, en lien avec neuf corridors de développement inscrits dans la Planification globale de la capitale, avec une vision à 100 ans.

Ces zones urbaines multifonctionnelles visent notamment à diversifier l’offre de logements (logements de relogement, logements de fonction, logements sociaux, locatifs et commerciaux), à garantir des infrastructures techniques et sociales synchronisées et intégrées dans un modèle de ville intelligente, à assurer une connectivité efficace des transports et à créer des emplois durables. L’objectif est également de maîtriser les coûts d’investissement afin de réduire les prix et d’améliorer l’accessibilité au logement.

La ville a sélectionné des investisseurs disposant des capacités et de la crédibilité nécessaires. Le projet Bac Thang Long Urban City s’étend sur environ 699,35 ha pour une population estimée à 240.000 habitants. Un autre projet, situé dans les communes de Thu Lâm et Dông Anh, couvre environ 696 ha pour 200.000 habitants. Ces zones ne sont pas uniquement résidentielles, mais intègrent également des espaces de services, de commerce, de production et de formation professionnelle afin de stabiliser les conditions de vie, notamment pour les ménages relogés.

Selon des experts économiques, ces projets jouent un rôle essentiel dans la stratégie de reconstruction et de développement de la capitale vers un modèle vert, intelligent, moderne et durable.

Rôle moteur

Photo : CTV/CVN

Entreprise publique relevant du Comité populaire de Hanoï, la Compagnie générale de l’investissement et du développement des logements de Hanoï a été désignée chef de file du consortium d’investisseurs chargé d’étudier et de mettre en œuvre le projet Bac Thang Long Urban City, considéré comme emblématique de la nouvelle approche d’aménagement urbain.

Selon son directeur général, Pham Tiên Duc, l’entreprise et ses partenaires s’engagent à mobiliser les ressources nécessaires, à assurer une gestion transparente et rigoureuse du projet, et à harmoniser les intérêts de l’État, des citoyens et des entreprises. L’objectif est de créer des espaces de vie de qualité, dotés d’infrastructures sociales complètes et générateurs d’emplois.

Les experts estiment que la participation de HANDICO à ces projets d’envergure traduit une évolution notable de la gouvernance et du modèle de développement des entreprises publiques.

Ainsi, les projets menés par les entreprises publiques à Hanoï constituent une illustration concrète de la mise en œuvre de la Résolution N°79, affirmant le rôle central de l’économie publique aux côtés des autres composantes économiques dans le développement harmonieux et durable de la capitale.

VNA/CVN