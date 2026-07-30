Ouverture de la Semaine de la Thaïlande 2026 à Hô Chi Minh-Ville

La Semaine de la Thaïlande 2026 s’est officiellement ouverte jeudi 30 juillet à Hô Chi Minh-Ville, marquant une nouvelle étape dans le développement des relations économiques, commerciales et d'investissement entre le Vietnam et la Thaïlande.

>> La Thaïlande accélère la transition numérique de son agriculture

>> Le Vietnam mise sur une croissance durable des exportations agricoles

>> Hô Chi Minh-Ville accélère la modernisation de son agriculture

Cet événement annuel est co-organisé par le Département de promotion du commerce international (DITP) du ministère thaïlandais du Commerce, le Bureau commercial de Thaïlande à Hô Chi Minh-Ville et la société VINEXAD, en présence de représentants de l'antenne du Département de promotion du commerce du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville ainsi que de nombreux chefs d'entreprise des deux pays.

L'édition de cette année rassemble près de 180 stands, réunissant de grands groupes et entreprises thaïlandais ainsi que des importateurs et distributeurs de premier plan au Vietnam.

Au-delà d'un espace de promotion des marques thaïlandaises de qualité auprès des consommateurs vietnamiens, l'événement s'impose comme une passerelle essentielle pour connecter les entreprises, diversifier les chaînes d'approvisionnement et ouvrir de nouvelles opportunités de partenariat, s'inscrivant dans le cadre du Partenariat stratégique renforcé entre les deux nations.

Lors de la cérémonie d’ouverture, les représentants des organismes de promotion commerciale ont exprimé leur forte confiance dans le potentiel du marché, soulignant que la participation massive de la communauté des affaires témoigne de l'attractivité de l'environnement d'investissement au Vietnam.

Grâce à une organisation rigoureuse et à une implication active des parties prenantes, la Semaine de la Thaïlande 2026 devrait générer des résultats concrets, contribuant ainsi à dynamiser les échanges commerciaux et à favoriser un développement économique durable dans la région.

Clôture : le 1er août.

Texte et photo : Truong Giang/CVN