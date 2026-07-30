Vietnam - Indonésie : les entreprises appelées à accélérer leur coopération

Le commerce entre le Vietnam et l'Indonésie a dépassé 17,2 milliards de dollars américains en 2025. Ce résultat demeure toutefois en deçà du potentiel des deux économies, qui regroupent plus de 380 millions d'habitants.

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Dans ce contexte, le renforcement des liens directs entre les communautés d'affaires apparaît comme un levier essentiel pour intensifier les échanges, mieux exploiter les accords de libre-échange et convertir les opportunités en partenariats durables.

Photo : VNA/CVN

Une quarantaine d'entreprises indonésiennes ont rencontré près de vingt entreprises vietnamiennes lors de la conférence de mise en relation d'affaires Vietnam-Indonésie qui s'est tenue le 29 juillet à Jakarta. Cet événement, organisé conjointement par le Département du développement des marchés étrangers du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, le Bureau commercial du Vietnam en Indonésie et la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne (KADIN), en marge des Journées des produits vietnamiens en Indonésie, a attiré plus de 100 participants.

Les entreprises vietnamiennes y ont présenté une large gamme de produits, allant des produits agricoles et aquatiques aux boissons, biens de consommation, textiles, articles ménagers, meubles et produits artisanaux. Expositions, dégustations et rencontres professionnelles ont permis aux participants d'évaluer les besoins du marché et d'explorer de nouvelles opportunités de coopération.

S'exprimant lors de la conférence, l'ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông, a déclaré que l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global en 2025 avait créé des conditions favorables au développement du commerce et des investissements. Bien que les échanges bilatéraux aient dépassé 17,2 milliards de dollars l'année dernière, il a souligné qu'un potentiel de croissance considérable subsistait si les entreprises renforçaient leur coopération directe et exploraient de nouveaux domaines de collaboration.

Phan Thi Diêu Linh, directrice adjointe de la Division Asie du Sud-Est, Asie du Sud et Coopération régionale du Département du développement des marchés étrangers, a rappelé que les accords commerciaux régionaux, notamment l'Accord de l'ASEAN sur le commerce des marchandises (ATIGA) et le Partenariat économique régional global (RCEP), offrent des avantages tarifaires significatifs. Elle a toutefois souligné que les entreprises devaient mieux connaître leurs partenaires, les normes techniques, les attentes des consommateurs et les réseaux de distribution afin d'en tirer pleinement parti.

Elle a déclaré que les deux économies étaient hautement complémentaires, l'Indonésie offrant d'abondantes matières premières et le Vietnam disposant de solides capacités de production et de transformation. La conférence a également permis aux entreprises vietnamiennes d'échanger directement avec les importateurs et distributeurs indonésiens, de recueillir des avis sur la qualité des produits, l'emballage, les prix et les préférences des consommateurs, et de mieux appréhender les exigences en matière de certification et de distribution halal.

Damayanti Siahaan, vice-présidente du Comité bilatéral Vietnam-Indonésie au sein de la KADIN, a affirmé que les perspectives de coopération commerciale sont très prometteuses grâce à la complémentarité des deux économies. Elle a cité les véhicules électriques, l'agriculture, la pêche, l'électronique et les semi-conducteurs comme des secteurs à fort potentiel, ajoutant que les entreprises devraient miser sur leurs atouts respectifs plutôt que de se considérer comme concurrentes.

Les séances de mise en relation organisées à Jakarta ont ainsi ouvert de nouvelles perspectives de partenariat et posé les bases d'un renforcement durable des relations commerciales entre les entreprises vietnamiennes et indonésiennes dans les années à venir.

VNA/CVN