Le Vietnam souhaite porter ses échanges avec la Nouvelle-Zélande à 3 milliards de dollars

Le Vietnam attache toujours une grande importance à ses relations avec la Nouvelle-Zélande et souhaite que les deux parties prennent des mesures de percée afin de porter rapidement le commerce bilatéral à 3 milliards de dollars, a déclaré le Premier ministre Lê Minh Hung en recevant, le 30 juillet à Hanoï, l’ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Caroline Beresford.

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Le chef du gouvernement a salué les contributions positives de la diplomate depuis sa prise de fonctions, notamment dans la coordination réussie des activités marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques et l’élévation des relations Vietnam - Nouvelle-Zélande au niveau de partenariat stratégique global en 2025.

Photo : VNA/CVN

Réaffirmant l’importance accordée par le Vietnam à la relation avec la Nouvelle-Zélande, Lê Minh Hung s’est félicité du développement de plus en plus substantiel et efficace des liens bilatéraux. Il a également salué les résultats obtenus dans la mise en œuvre du Programme d’action 2025-2030 destiné à concrétiser le partenariat stratégique global, déployé activement dans les cinq domaines prioritaires convenus par les deux pays.

Afin de renforcer davantage la confiance politique, le Premier ministre a proposé aux deux parties de bien préparer les prochains échanges de haut niveau et a exprimé le souhait d’accueillir le Premier ministre néo-zélandais au Vietnam à l’occasion du Sommet de l’APEC 2027.

Soulignant le potentiel important de coopération dans le commerce et l’investissement, Lê Minh Hung a appelé à des mesures concrètes pour atteindre rapidement un volume d’échanges bilatéraux de 3 milliards de dollars. Il a plaidé pour la levée des barrières techniques, la facilitation de l’accès au marché pour les produits phares de chaque pays et une exploitation plus efficace des accords de libre-échange auxquels les deux parties participent.

Le Premier ministre a également proposé d’intensifier la coopération dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, de la transition verte et du développement des énergies renouvelables, notamment l’éolien et le solaire. Il a rappelé que le Vietnam considère désormais la science, la technologie et l’innovation comme les principaux moteurs de son nouveau modèle de développement visant une croissance économique durable.

Lê Minh Hung a en outre souhaité renforcer la coopération en matière d’éducation et de formation afin de développer des ressources humaines de haute qualité, promouvoir une coopération plus concrète dans les domaines de la défense et de la sécurité, et accélérer l’ouverture de liaisons aériennes directes ou de connexions plus pratiques pour favoriser le tourisme, les échanges culturels et les contacts entre les peuples.

Pour sa part, l’ambassadrice Caroline Beresford a félicité le Vietnam pour ses remarquables résultats socio-économiques et a souligné que la Nouvelle-Zélande considère le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est. Elle a réaffirmé la volonté de son pays d’accompagner et de soutenir le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement.

La diplomate a assuré qu’elle poursuivrait ses efforts pour rendre le partenariat stratégique global entre les deux pays toujours plus concret et efficace, notamment dans les domaines du commerce et de l’investissement, de l’éducation et de la formation, de l’agriculture de haute technologie ainsi que des sciences et technologies.

Partageant les orientations du Premier ministre vietnamien, Caroline Beresford a affirmé qu’elle continuerait de travailler étroitement avec les ministères, secteurs et collectivités locales du Vietnam afin de promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines, en particulier dans la préparation des prochains échanges de haut niveau, afin de créer un nouvel élan pour les relations commerciales et d’investissement et d’accompagner le Vietnam dans le développement de l’économie verte et de l’économie numérique.

Concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux parties sont convenues de renforcer leur coordination dans les forums multilatéraux. L’ambassadrice néo-zélandaise a souligné l’importance du rôle central de l’ASEAN et a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir le Vietnam dans l’organisation réussie de l’Année de l’APEC 2027.

VNA/CVN