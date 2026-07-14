Vietjet et Vikki Digital Bank deviennent partenaires de l'ASEAN United FC

Le 13 juillet, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet et Vikki Digital Bank ont été désignées partenaires officiels au Vietnam de quatre compétitions de l'ASEAN United FC : l'ASEAN Hyundai Cup™, l'ASEAN Club Championship Shopee Cup™, l'ASEAN Women's MSIG Cup™ et l'ASEAN U-23 Championship™.

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Cet accord de partenariat a été facilité par SPORTFIVE, partenaire commercial exclusif de la Fédération de football de l'ASEAN (AFF).

Vietjet est une compagnie aérienne de nouvelle génération, née de la volonté de rendre le transport aérien accessible au plus grand nombre. Depuis son premier vol en 2011, elle n'a cessé d'étendre son réseau au Vietnam et à l'international, avec plus de 135 lignes reliant l'Asie du Sud-Est, l'Australie, le Kazakhstan, l'Inde, la Chine, le Japon, la République de Corée et, prochainement, l'Europe. Sa flotte, reconnaissable à sa livrée rouge et jaune, contribue au développement des échanges économiques, culturels et touristiques dans la région.

Synergie de deux marques régionales

En tant que compagnie aérienne partenaire des compétitions de l'ASEAN United FC, Vietjet contribuera à rapprocher les supporters des grandes destinations d'Asie du Sud-Est à travers les principaux tournois de football de la région, à commencer par l'ASEAN Hyundai Cup™ 2026, la compétition la plus prestigieuse d'Asie du Sud-Est.

En qualité de banque officielle au Vietnam, Vikki Digital Bank proposera aux supporters une gamme de services financiers numériques à l'occasion des quatre compétitions de l'ASEAN United FC. Elle lancera notamment le programme d'épargne "Vikki Savings Wins Golden Ball", doté d'une cagnotte totale de plus de 21 milliards de dôngs, ainsi que de nombreuses offres promotionnelles et expériences exclusives destinées aux passionnés de football. L'objectif est de concrétiser sa promesse : "Votre banque numérique, pour chaque foyer", en rendant les services financiers numériques plus accessibles au quotidien.

Grâce à ce partenariat, Vietjet et Vikki entendent mettre en valeur la complémentarité de leurs activités afin d'offrir une expérience intégrée, allant des voyages avec Vietjet aux services de paiement et d'épargne proposés par Vikki, tout en facilitant l'accès des supporters aux grands événements du football régional. Cette coopération vise également à renforcer les échanges au sein de l'un des marchés touristiques les plus dynamiques au monde.

Lors de la cérémonie d'annonce, Tô Viêt Thang, directeur général adjoint permanent de Vietjet, a déclaré : "Vietjet accompagne depuis toujours les grands événements sportifs internationaux avec la volonté de créer des liens et d'apporter des valeurs positives à la communauté. Ce partenariat avec les compétitions de l'ASEAN United FC réaffirme notre engagement à rapprocher non seulement les destinations, mais aussi les peuples, les cultures et les communautés. À travers l'aviation et le sport, Vietjet souhaite favoriser les échanges régionaux, promouvoir l'Asie du Sud-Est sur la scène internationale et créer davantage d'opportunités de développement durable".

Le directeur général adjoint de Vikki Digital Bank, Lê Van Thành, a pour sa part souligné : "Le football est un formidable vecteur d'émotion, tandis que la finance numérique permet à chacun d'accéder chaque jour à des services modernes. En devenant la banque officielle de l'ASEAN United FC au Vietnam, Vikki souhaite diffuser l'esprit de sa devise : "Toucher l'inspiration, ouvrir la voie à l'avenir", afin que chaque paiement et chaque voyage deviennent plus simples, plus sûrs et plus agréables".

Le président de la Fédération de football de l'ASEAN, Khiev Sameth, s'est lui aussi félicité de cette nouvelle coopération : "Au nom de la Fédération de football de l'ASEAN, je suis heureux d'accueillir Vietjet et Vikki Digital Bank au sein de la famille du football d'Asie du Sud-Est. Ces deux marques partagent notre conviction que le lien entre les peuples est essentiel pour renforcer les communautés".

Il a ajouté : "Parce que la connectivité est au cœur de notre action, Vietjet et Vikki sont des partenaires naturels de l'ASEAN United FC. Ensemble, nous continuerons à promouvoir l'unité et le développement en rapprochant les fédérations membres, les clubs, les supporters et les communautés grâce au football".

Enfin, Seamus O'Brien, président de SPORTFIVE Asia, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Vietjet et Vikki Digital Bank au sein du réseau des partenaires officiels de l'ASEAN United FC. Ce partenariat autour des principales compétitions régionales renforce la position de Vietjet comme compagnie aérienne de référence en Asie du Sud-Est, consolide la notoriété de Vikki Digital Bank en tant que banque numérique de nouvelle génération et favorise la connectivité entre les destinations les plus dynamiques de la région".

Tân Dat/CVN