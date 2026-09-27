Renforcer le rayonnement international du Vietnam

La Une du numéro 38 s’est transformée en véritable vitrine culturelle, animée et colorée, offrant aux lecteurs un panorama séduisant de spectacles et de festivals.

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En haut à gauche figurait le spectacle vivant “Le Héros au drapeau de roseaux” présenté à Ninh Bình (Nord). Plus bas sur la gauche, et en haut à droite, apparaissaient des scènes du “Mo Show” (“Spectacle de rêve”) donné au Théâtre de cirque et de spectacles polyvalents de Phú Tho à Hô Chi Minh-Ville. Sur la droite, le Festival de l’áo dài de Đà Nang (Centre), tenu en avril 2026, captivait par son élégance. Enfin, une image illustrait une performance artistique lors de la conférence internationale sur les industries culturelles, organisée à Huê (Centre) par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en partenariat avec le Comité populaire municipal.

Cerise sur le gâteau : une jeune femme en áo dài (tunique fendue traditionnelle vietnamienne), orné de la fleur nationale, incarnait la grâce et l’identité culturelle du pays.

Au-delà de cette mise en scène, le numéro mettait en lumière une politique culturelle ambitieuse et un projet de loi en préparation sur le développement des industries culturelles. Ce texte vise à renforcer le rayonnement du Vietnam sur la scène internationale en articulant culture, créativité, propriété intellectuelle, capitaux, production et marchés, afin de bâtir progressivement une marque nationale. Attendu à l’Assemblée nationale pour examen en octobre 2026, il établirait le statut juridique officiel du secteur au sein de l’économie nationale. L’objectif : reconnecter les maillons de la chaîne de valeur pour générer des percées économiques, accroître des exportations, attirer des investissements stratégiques et promouvoir l’identité culturelle vietnamienne.

Un volet essentiel concerne la participation accrue d’artistes et d’artisans talentueux à l’enseignement et à la transmission de leurs savoir-faire.

Selon Bùi Viêt Hà, directrice des affaires extérieures et des relations publiques du groupe Yeah1, les nouvelles dispositions auraient un impact concret sur la production d’émissions télévisées, de contenus numériques et de produits destinés aux réseaux sociaux. Elle salue également la proposition de créer une “Carte culturelle nationale”, intégrée au compte d’identification numérique, fonctionnant comme un système de points culturels donnant accès à musées, sites touristiques, spectacles et services culturels.

Une telle approche encouragerait les consommateurs à devenir eux-mêmes créateurs et promoteurs de culture, renforçant ainsi le rôle central de la culture dans la société vietnamienne.

HERVÉ FAYET/CVN