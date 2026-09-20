Un tournant historique pour les relations Vietnam - Canada

La prochaine visite d'État au Canada du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, marquera une première dans l’histoire des relations diplomatiques entre les deux pays. Dans un entretien accordé au Courrier du Vietnam , l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, souligne les perspectives de coopération dans le commerce, l’énergie, l’éducation, l’innovation et la Francophonie.

>> Le Vietnam et le Canada souhaitent approfondir leur partenariat

>> Le Vietnam et le Canada renforcent leur coopération dans les domaines prioritaires

>> Nouvelle dynamique des relations Vietnam - Canada

>> La visite du dirigeant Tô Lâm au Canada appelée à donner un nouvel élan aux relations bilatérales

Comment appréciez-vous la portée de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, sachant qu’il s’agit de la première visite d’un plus haut dirigeant du Parti et de l’État vietnamiens au Canada depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1973 ?

Le Canada attend avec grand intérêt cette visite historique du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm. Nous n’avons encore jamais accueilli au Canada le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam. Ce sera donc une première.

Le Canada et le Vietnam entretiennent des relations diplomatiques depuis plus de 50 ans, établies en 1973. En 2017, nous avons franchi une nouvelle étape avec l’établissement d’un partenariat global, qui a permis de porter nos relations à un niveau supérieur. Depuis, ce partenariat s’est révélé très fructueux et constructif.

Nous sommes convaincus que la visite d’État du dirigeant Tô Lâm aura une importance majeure pour les relations entre nos deux pays et contribuera à les porter à un niveau encore plus élevé.

Il s’agit véritablement d’un moment historique et d’une étape majeure dans nos relations bilatérales. Nous sommes très heureux à l’idée d’accueillir le secrétaire général et président Tô Lâm au Canada. Cette visite constituera une occasion importante de renforcer davantage nos relations et d’approfondir notre coopération dans de nombreux domaines.

Le Vietnam est le 1er partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN, tandis que le Canada se classe au 10e rang des partenaires commerciaux du Vietnam dans les Amériques. Nos deux pays cherchent à diversifier leurs échanges, notamment dans le cadre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et de la Stratégie économique pour la Francophonie. Quelles nouvelles opportunités cette visite pourrait-elle ouvrir aux entreprises des deux pays, notamment dans l’industrie manufacturière de pointe, la transition verte et les chaînes mondiales de valeurs ?

Comme vous l’avez souligné, les relations économiques constituent un volet particulièrement important de notre partenariat.

J’ajouterais notamment les échanges dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, qui revêtent une grande importance pour le Canada et le Vietnam. L’énergie constitue également un domaine dans lequel nous pouvons approfondir notre coopération, notamment dans les énergies propres et renouvelables ainsi que dans la sécurité énergétique.

Ce sont des secteurs qui offrent d’importantes possibilités de renforcer notre partenariat et qui sont également essentiels à la croissance économique du Vietnam.

Les chaînes d’approvisionnement constituent un autre domaine majeur. Le Vietnam est devenu un important centre manufacturier à l’échelle mondiale et joue un rôle croissant dans les chaînes de valeurs internationales. Il représente donc une source importante d’approvisionnement pour l’économie canadienne.

Nous comptons beaucoup sur le Vietnam dans ce domaine et souhaitons continuer à renforcer notre coopération.

Le Canada est reconnu pour son bilinguisme et la qualité de son système éducatif, qui attire de nombreux étudiants vietnamiens. Dans le cadre de la coopération éducative et universitaire, en particulier en français, comment envisagez-vous le développement des échanges entre nos deux peuples, ainsi que la formation de ressources humaines de haute qualité pour le Vietnam ?

Les échanges d’étudiants constituent un volet très important de nos relations bilatérales. Actuellement, plus de 17.700 étudiants vietnamiens étudient ou mènent des travaux de recherche au Canada.

Au cours des cinq dernières années, le Canada a accordé 233 bourses à des étudiants et chercheurs vietnamiens souhaitant poursuivre leurs études ou leurs travaux de recherche au Canada. Cette année encore, 66 étudiants et chercheurs vietnamiens bénéficieront de bourses canadiennes pour poursuivre leurs études et leurs recherches dans notre pays.

De son côté, le Canada offre également 40 bourses à des chercheurs canadiens afin qu’ils puissent venir au Vietnam poursuivre leurs travaux de recherche et développer leurs liens et leurs échanges avec leurs homologues vietnamiens.

Ces échanges sont particulièrement importants pour favoriser l’innovation et la recherche, notamment dans les domaines technologiques. Ils contribuent également à resserrer les liens entre nos établissements universitaires et nos communautés scientifiques.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et le Canada sont tous deux membres actifs de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Que pensez-vous du rôle de cet espace francophone dans le renforcement de la confiance politique entre nos deux pays ? Et selon vous, quel nouvel élan cette visite pourrait-elle donner au partenariat bilatéral ?

Le Vietnam est un partenaire très important du Canada au sein de la Francophonie. Nous sommes tous deux membres de cette organisation, ce qui constitue un aspect important de nos relations bilatérales.

Cette année, le XXe Sommet de la Francophonie se tiendra en novembre prochain au Cambodge. Le Premier ministre canadien y participera, et j’ai compris que le Vietnam y serait également représenté à un très haut niveau.

Ce sommet constituera donc une nouvelle occasion pour le Canada et le Vietnam de travailler ensemble dans le cadre de la Francophonie. Cette coopération contribuera également à approfondir nos relations bilatérales.

Photo : CTV/CVN

Le Vietnam et le Canada partagent des valeurs communes autour de la diversité culturelle, de la lutte contre le changement climatique et du développement durable. À l’approche du XXe Sommet de la Francophonie, pourriez-vous nous présenter les initiatives conjointes envisagées pour promouvoir la langue française et faire rayonner ces valeurs dans la région Asie-Pacifique ?

Le français est l’une des deux langues officielles de notre pays. Le gouvernement canadien fonctionne dans les deux langues officielles, le français et l’anglais.

Les liens que le Canada entretient avec les autres membres de la Francophonie revêtent une grande importance. Nous travaillons avec le Vietnam, le Cambodge et les autres pays membres afin de promouvoir l’usage et l’apprentissage du français dans de nombreux domaines, notamment le commerce, la culture et l’éducation.

Il est donc très important pour nous de renforcer les liens que le Canada entretient avec les membres de la Francophonie, y compris, bien entendu, avec le Vietnam. Nous souhaitons continuer à travailler ensemble pour faire vivre cet espace francophone et développer les échanges qui nous unissent.

Propos recueillis par Huong Giang/CVN