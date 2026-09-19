La visite du dirigeant Tô Lâm au Canada appelée à donner un nouvel élan aux relations bilatérales

La prochaine visite d’État au Canada du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, à l’invitation de la gouverneure générale Mary Simon, devrait donner une forte impulsion aux relations bilatérales. L’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, a souligné auprès de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) la portée de cette visite et les perspectives de coopération dans de nombreux domaines.

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Photo : VNA/CVN

À l’invitation de la gouverneure générale Mary Simon, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, effectuera prochainement une visite d’État au Canada. À cette occasion, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, a accordé une interview à la VNA pour en évoquer la portée et les perspectives de coopération bilatérale.

Selon le diplomate canadien, cette visite revêt une dimension "symbolique" et marque un "jalon historique" dans les liens entre les deux pays. En plus de 50 ans de relations diplomatiques, c’est en effet la première fois qu’un dirigeant vietnamien de ce rang se rend au Canada, un événement appelé à donner un nouvel élan au partenariat.

Pour le Canada, le Vietnam est à la fois un ami de longue date et un partenaire de stratégique. Depuis l’établissement du partenariat global en 2017, les échanges se sont intensifiés dans de nombreux domaines, de la diplomatie au commerce, en passant par la sécurité et la défense. Cette visite est donc perçue comme une occasion de renforcer la coopération et d’exploiter davantage son potentiel.

Sur le plan économique, le Vietnam est devenu le premier partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN, avec des échanges en forte croissance ces cinq dernières années. Le Canada s’intéresse particulièrement aux centres financiers de Hô Chi Minh‑Ville et de Dà Nang, tout en encourageant les investissements vietnamiens dans son secteur énergétique afin de promouvoir une sécurité énergétique durable.

Photo : VNA/CVN

Dans les domaines de l’énergie et de la neutralité carbone, les deux pays poursuivent des objectifs communs. L’ambassadeur Jim Nickel rappelle que 82% de l’électricité canadienne provient de sources propres et souligne la volonté d’Ottawa de partager son expertise et ses technologies en réseaux électriques, énergies renouvelables et notamment nucléaire pour accompagner la transition énergétique du Vietnam.

La coopération scientifique et technologique offre également de larges perspectives. Le Canada dispose d’atouts dans l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et les semi‑conducteurs, secteurs jugés prioritaires par le Vietnam. Les entreprises canadiennes de l’aérospatiale et de la fabrication de satellites souhaitent par ailleurs renforcer leurs partenariats, en lien avec le développement rapide du secteur aérien vietnamien.

Une coordination accrue dans différents domaines

La formation des ressources humaines constitue une autre priorité. Entre 2018 et 2025, le Canada a accordé 233 bourses à des étudiants vietnamiens dans le cadre du Programme de bourses et d’échanges éducatifs Canada - ASEAN pour le développement (SEED). Il entend poursuivre cette politique en élargissant les opportunités pour les doctorants et en intensifiant les échanges entre établissements des deux pays.

Concernant la réforme institutionnelle et l’environnement d’investissement, les deux pays partagent l’objectif de renforcer leur autonomie stratégique et leur résilience face aux mutations mondiales. L’ambassadeur met en avant l’importance de diversifier les partenariats et propose de partager l’expérience canadienne en matière de réforme réglementaire, de cadre juridique pour les institutions financières et de système judiciaire, en insistant sur la transparence et la prévisibilité du droit comme conditions essentielles pour attirer les investissements internationaux.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan multilatéral, le Canada considère le Vietnam comme une "porte d’entrée" importante vers l’ASEAN et l’Indo‑Pacifique. Les deux pays partagent des intérêts communs en faveur d’un système commercial fondé sur les règles et de chaînes d’approvisionnement durables.

L’ambassadeur Jim Nickel salue la prochaine organisation par le Vietnam du Sommet de l’APEC 2027 à Phu Quôc (province méridionale d'An Giang), y voyant une occasion de renforcer son rôle sur des enjeux tels que la transformation numérique et la sécurité alimentaire. Le Canada entend soutenir cette initiative et s’appuyer sur l’expérience vietnamienne en vue de sa propre organisation de l’APEC en 2029.

Le diplomate souligne également le rôle actif du Vietnam dans le cadre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et des négociations de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’ASEAN (ACAFTA).

Une coordination accrue dans ces cadres multilatéraux devrait contribuer à réduire la vulnérabilité des économies face aux fluctuations mondiales et à promouvoir une prospérité commune dans la région.

VNA/CVN