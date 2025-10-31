Le Vietnam propose trois axes de coopération prioritaires pour l’APEC

Dans la matinée du 31 octobre (heure locale), au Centre international des conférences de Gyeongju, en République de Corée, après la cérémonie d’accueil officielle des dirigeants de l’APEC, le président de la République du Vietnam, Luong Cuong, a pris part et prononcé un discours lors de la première session du Sommet des dirigeants économiques de l’APEC 2025, en présence des chefs d’État et de gouvernement des 21 économies membres, ainsi que des invités spéciaux - le prince héritier d’Abou Dhabi (Émirats arabes unis) et la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI).

>> Le président Luong Cuong reçoit la fondatrice du groupe MEBO International

>> Le président Luong Cuong appelle l'ICC à continuer à accompagner les entreprises vietnamiennes

>> Le Vietnam souhaite la coopération multiforme substantielle, efficace et durable avec la R. de Corée

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Dans son intervention, le président Luong Cuong a souligné la nécessité urgente de renforcer la connectivité et la résilience des économies de l’APEC, en particulier celles en développement, face aux chocs extérieurs et aux effets contrastés de la transformation technologique.

Le chef de l’État vietnamien a proposé trois axes de coopération prioritaires pour l’APEC.

Premièrement, il a appelé à résoudre les goulots d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement et les infrastructures régionales, notamment par la numérisation des procédures douanières, la modernisation et l’harmonisation des infrastructures de transport, de logistique et de technologies de l’information, ainsi que par la réduction des écarts technologiques entre les économies membres et la facilitation des flux de données et de paiements transfrontaliers.

Deuxièmement, le président a insisté sur la nécessité de promouvoir le commerce et l’investissement à travers la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange de la zone Asie-Pacifique (FTAAP), la concrétisation des engagements multilatéraux au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), notamment l’Accord sur la facilitation des échanges, et la réduction des barrières non tarifaires.

Troisièmement, il a proposé de soutenir le secteur privé, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), dans leur accès au financement, à la technologie et aux marchés, et de renforcer leurs capacités de gestion afin qu’elles puissent s’adapter et prospérer à l’ère numérique.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Le président Luong Cuong a rappelé que, dans un contexte de fortes incertitudes macroéconomiques, la solidité des fondations microéconomiques demeure essentielle pour une croissance durable, soulignant le rôle central du secteur privé dans le développement régional. Il a affirmé que le Vietnam, en tant que pays hôte de l’APEC en 2027, travaillera en étroite coordination avec les autres économies membres et partenaires pour renforcer l’intégration économique, promouvoir la croissance verte et créer un environnement favorable à la coopération et au développement, contribuant ainsi à une région Asie-Pacifique pacifique, stable et prospère.

Placée sous le thème "Vers une région résiliente, connectée et tournée vers l’avenir", la session a examiné deux grands axes : la promotion du commerce et de l’investissement dans un contexte mondial incertain et le renforcement du partenariat public-privé afin de libérer le potentiel du secteur privé et de promouvoir une croissance inclusive et durable.

Les dirigeants ont mené des discussions approfondies sur les initiatives et solutions destinées à accroître la résilience des économies et à stimuler l’intégration économique internationale pour faire face aux défis communs. Ils ont convenu de mettre en valeur le rôle du secteur privé dans la création d’emplois et l’amélioration des moyens de subsistance, tout en renforçant la coordination des politiques budgétaires et monétaires pour s’adapter aux évolutions de l’économie mondiale.

VNA/CVN