Vietnam - Royaume-Uni

Signature de deux protocoles d’accord sur les énergies propres et la sécurité des produits

Le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, et le ministre britannique de l’Industrie, Chris McDonald, ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines des énergies propres et du commerce, lors d’une réunion de travail tenue à Londres.

>> Remise des accords de coopération Vietnam - Royaume-Uni

>> Le secrétaire général Tô Lâm termine avec succès sa visite officielle au Royaume-Uni

>> La visite du secrétaire Tô Lâm hisse les relations Vietnam - Royaume-Uni à un nouveau sommet

Photo : VNA/CVN

La rencontre, organisée dans le cadre de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, au Royaume-Uni, a permis aux deux parties d’examiner la coopération bilatérale et multilatérale dynamique entre les deux pays dans les secteurs du commerce et de l’énergie.

À cette occasion, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a signé un mémorandum d’entente sur la coopération en matière d’énergies propres avec le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, ainsi qu’un autre mémorandum d’entente sur la sécurité des produits avec le ministère britannique des Affaires et du Commerce.

Ces protocoles d’accord, fondés sur un partenariat solide et efficace entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et ses homologues britanniques dans les domaines du commerce et des énergies propres, définissent des orientations concrètes de coopération et mettent en évidence un potentiel de développement prometteur, conformément aux piliers clés du Partenariat stratégique global établi à l’occasion de la visite du secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Le protocole d’accord sur la coopération en matière d’énergies propres établit le cadre du partenariat Royaume-Uni - Vietnam dans ce domaine, marquant une avancée stratégique en accord avec les objectifs de neutralité carbone et de croissance durable des deux pays. Il complète l’accord de coopération en matière de financement vert signé précédemment avec le ministère vietnamien des Finances.

Dans ce cadre, les deux parties approfondiront et élargiront leur coopération en matière d’énergies propres, notamment à travers le développement des énergies renouvelables, le renforcement des infrastructures et du réseau de transport électrique, la mobilisation de financements publics et privés pour la transition écologique, l’amélioration du cadre juridique afin de favoriser les investissements dans les énergies propres, ainsi que l’encouragement de l’innovation et des échanges technologiques en faveur d’une croissance verte durable.

Parallèlement, le protocole d’accord sur la sécurité des produits reflète l’engagement des deux parties à renforcer leur coopération commerciale et à promouvoir une croissance saine des échanges bilatéraux. Il vise à consolider la coordination en matière de prévention des produits dangereux, à améliorer la sensibilisation à la sécurité des produits et à faciliter l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans la gestion et le développement des plateformes de commerce électronique.

La signature de ces accords contribue à la mise en œuvre effective des cadres de coopération existants et concrétise les engagements pris dans la Déclaration conjointe sur l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global, générant des retombées positives et contribuant au développement économique des deux pays.

Immédiatement après sa rencontre avec Chris McDonald, le ministre vietnamien Nguyên Hoàng Long a assisté à une réception d’affaires Vietnam - Royaume-Uni, organisée par le ministère britannique des Affaires et du Commerce et présidée par Matt Western, envoyé spécial du Premier ministre britannique pour le commerce au Vietnam. Il y a souligné les succès récents de la coopération bilatérale et présenté les orientations et opportunités futures.

VNA/CVN