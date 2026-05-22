Renforcement des activités de connexion ASEAN - Australie

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, et la secrétaire adjointe du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT), Michelle Chan, ont coprésidé le 21 mai, une réunion entre le Centre ASEAN - Australie (AAC) relevant du DFAT et le Comité de l’ASEAN à Canberra (ACC).

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Photo : VNA/CVN

Cette rencontre visait à informer sur la situation de l’AAC, ses réalisations depuis sa création, ses activités en cours ainsi que ses projets à venir.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur , Pham Hùng Tâm a souligné que la création de l’AAC lors du Sommet spécial ASEAN - Australie à Melbourne en mars 2024 illustre l’engagement commun de l’ASEAN et de l’Australie à élever leur partenariat, à approfondir les relations entre les peuples et à renforcer une coopération concrète dans des domaines stratégiques tels que l’éducation, l’économie et la culture et la société. Les initiatives efficaces de l’AAC ont permis de connecter les gouvernements, les entreprises et les milieux académiques des deux parties.

Il a estimé que le moment est opportun pour les partenaires de l’ASEAN d’échanger leurs points de vue afin de renforcer davantage l’efficacité du Centre et de contribuer au développement global des relations ASEAN - Australie.

Pour sa part, la secrétaire adjointe Michelle Chan a remercié l’ambassade du Vietnam en Australie, en sa qualité de présidence du Comité de l’ASEAN à Canberra pour le premier semestre 2026, d’avoir coordonné l’organisation de cette réunion permettant à l’AAC de présenter ses activités à l’ACC.

Michelle Chan a rappelé que l’objectif de la création de l’AAC est de renforcer les liens entre l’Australie et les pays d’Asie du Sud-Est, et a indiqué que cette rencontre constituait une occasion pour l’Australie d’écouter les points de vue de l’ACC avant la prochaine réunion du Comité conjoint de coopération ASEAN - Australie prévue le 26 mai.

Photo : VNA/CVN

Au nom de l’AAC, la directrice du Centre, Fiona Hoggart, a présenté à l’ACC les programmes et activités déjà mis en œuvre, en cours et à venir en direction de l’ASEAN, notamment dans les domaines de la coopération en matière d’éducation, de formation des ressources humaines, de soutien à la coopération économique, des échanges entre les peuples ainsi que des financements australiens destinés à l’ASEAN.

Les chefs de mission diplomatique des pays de l’ASEAN au sein de l’ACC ont également formulé des propositions visant à améliorer l’efficacité de la coopération entre l’Australie et l’ASEAN, notamment en attirant davantage l’attention des étudiants de l’ASEAN en Australie sur les activités de l’AAC.

En clôturant la réunion, l’ambassadeur Pham Hùng Tâm a salué et félicité les résultats obtenus par l’AAC après plus de deux ans d’existence. Il s’est dit convaincu que le Centre poursuivra son développement positif et a exprimé l’espoir qu’il coopérera étroitement et participera davantage aux activités de l’ACC dans les années à venir, contribuant ainsi au Partenariat stratégique global ASEAN - Australie, ainsi qu’aux relations bilatérales entre chaque pays de l’ASEAN et l’Australie.

VNA/CVN