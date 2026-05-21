L'Irlande intensifie la promotion de ses produits laitiers au Vietnam

Afin de renforcer ses activités de promotion commerciale au Vietnam, Bord Bia (l'Office irlandais des produits alimentaires), agence gouvernementale relevant du ministère irlandais de l'Agriculture, lance une campagne de promotion commerciale au Vietnam en mai.

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Photo : CTV/CVN

L'un des points forts de cette campagne sera la participation de Bord Bia au Salon international des produits laitiers, qui se tiendra à Hanoï du 28 au 31 mai.

Lorna Allen, responsable du marché Sud-Est chez Bord Bia, a déclaré que cet événement marque la fin de la première année d'une campagne triennale de promotion des produits laitiers européens irlandais sur le marché vietnamien. À l'issue de cette série d'événements, l'agence irlandaise prévoit d'organiser un voyage d'étude en Irlande en juin, permettant ainsi à ses partenaires vietnamiens de découvrir directement le modèle de production et les activités de recherche et développement (R&D) du pays.

Le 12 mai dernier, Bord Bia a participé à un séminaire spécialisé sur les produits laitiers européens en provenance d'Irlande, qui s'est tenu à Hô Chi Minh-Ville. Cet événement a réuni plus de 50 représentants d'entreprises agroalimentaires et de grandes sociétés vietnamiennes.

Photo : CTV/CVN

Lors de ce séminaire, les représentants diplomatiques irlandais ont réaffirmé l'engagement du gouvernement irlandais à renforcer les relations commerciales bilatérales et à fournir des ingrédients agricoles de haute qualité au Vietnam.

Bord Bia est chargé du développement de nouveaux marchés et de la promotion des produits alimentaires, des boissons et des produits agricoles irlandais à l'international.

Selon les statistiques des douanes vietnamiennes, le chiffre d'affaires des importations de lait et de produits laitiers du pays a atteint 1,44 milliard de dollars américains en 2025, soit une hausse de 27,3% par rapport à l'année précédente. Parmi les principaux fournisseurs figuraient la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l'Australie, l'Irlande et l'Allemagne.

Les instituts d'études de marché ont souligné que le secteur laitier vietnamien présente encore un potentiel de croissance considérable. Selon les données du groupe IMARC, le marché laitier local était évalué à 5,71 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 13,37 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5% sur la période 2025-2033.

Actuellement, la consommation de lait par habitant au Vietnam s'élève à environ 27 litres par an et devrait croître de 7 à 8% par an.

VNA/CVN