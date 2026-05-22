Le Vietnam réaffirme son amitié traditionnelle avec Cuba

Le Vietnam a exprimé sa profonde préoccupation après l’inculpation de Raúl Castro par les États-Unis, appelant au respect du droit international, de la souveraineté des États et à la levée du blocus et de l’embargo unilatéraux imposés à Cuba.

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Photo : VNA/CVN

Le 22 mai, répondant aux questions de correspondants sur la réaction du Vietnam aux accusations du Département de la Justice des États-Unis contre le général d’armée Raúl Castro, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré : "Le Vietnam est profondément préoccupé par la mesure judiciaire du Département de la Justice des États-Unis consistant à émettre un acte d’accusation pénale contre l’ancien Premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et ancien président du Conseil des ministres de la République de Cuba, Raúl Castro".

"Le Vietnam appelle à un dialogue constructif sur la base du respect du droit international, de la Charte des Nations unies, du respect de l’indépendance, de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États", a-t-elle ajouté.

"Une fois de plus, le Vietnam réaffirme fermement sa solidarité et son amitié traditionnelle avec le peuple frère cubain, et appelle à la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies demandant la levée du blocus et de l’embargo unilatéraux contre Cuba", a-t-elle affirmé.

VNA/CVN