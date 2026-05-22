Hanoï et Moscou consolident leur partenariat stratégique dans le domaine de la défense

Le ministre russe de la Défense, Andrey Belousov, a présidé jeudi 21 mai à Moscou la cérémonie d'accueil pour le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, en visite officielle en Russie.

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Photo : VNA/CVN

Cette visite du général Phan Van Giang vise également à co-présider la deuxième session de consultation sur les questions maritimes.

Au cours de leur entretien, le général Phan Van Giang a exprimé la profonde gratitude du peuple vietnamien pour le soutien historique et indéfectible de la Russie, soulignant que l’aide précieuse apportée par les générations de dirigeants et de citoyens russes reste gravée dans la mémoire nationale, de la lutte pour l’indépendance jusqu’à l’édification actuelle du pays.

À cet égard, il a rappelé que, grâce à la coordination positive du ministère russe de la Défense, la partie vietnamienne avait inauguré en août 2025 le Monument de la solidarité Vietnam - URSS au Musée d’histoire militaire du Vietnam, en hommage aux experts soviétiques, et plus particulièrement russes, qui ont constitué le socle de l’assistance militaire étrangère au Vietnam.

Approfondir davantage la coopération

Saluant le développement heureux de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral qui lie leurs deux nations, le général Phan Van Giang a souligné que les accords importants conclus par les hauts dirigeants des deux parties avaient créé une forte impulsion pour promouvoir et approfondir davantage la coopération dans tous les domaines, dont la défense demeure l'un des piliers fondamentaux.

De son côté, le ministre russe Andrey Belousov a chaleureusement félicité le général Phan Van Giang pour sa récente nomination au poste de vice-Premier ministre par l'Assemblée nationale du Vietnam, se disant convaincu que cette nouvelle responsabilité permettra d'insuffler une dynamique nouvelle à la coopération bilatérale en matière de défense, et du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie.

Le chef de la défense russe a réaffirmé son soutien indéfectible et sa volonté de renforcer la coopération avec son homologue vietnamien dans de nouveaux domaines, en fonction des capacités et des conditions de chaque pays.

Photo : VNA/CVN

Les deux ministres ont constaté que les relations bilatérales en matière de défense se consolidaient et se renforçaient, confirmant leur Les deux ministres ont constaté que les relations bilatérales en matière de défense se consolidaient et se renforçaient, confirmant leur rôle essentiel de pilier des relations russo-vietnamiennes. De nombreux résultats positifs ont été obtenus dans divers domaines, notamment les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau ; la coopération entre les agences et les unités des ministères de la Défense des deux pays ; la formation ; la recherche scientifique et technologique dans le cadre du Centre tropical Vietnam - Russie ; le soutien et la participation active aux activités multilatérales internationales organisées par les deux pays ; ainsi que la coordination étroite au sein des mécanismes de coopération pilotés par l’ASEAN, notamment la Réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN Plus (ADMM+).

Ils ont convenu de poursuivre la coordination de la mise en œuvre des accords de coopération. Plus précisément, ils se concentreront sur la mise en œuvre effective des accords de coopération signés ; l'échange et la signature de nouveaux accords répondant aux besoins respectifs ; le partage d'expériences ; la coopération en matière de déminage humanitaire, d'éducation et de diffusion de l'histoire militaire des deux pays ; et la coopération en matière de formation…

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Le général Phan Van Giang a remercié la Russie pour l'octroi de bourses de formation aux militaires vietnamiens, tout en affirmant que le Vietnam est prêt à accueillir des officiers russes pour l'apprentissage du vietnamien et la participation à des cours de défense internationale. Par ailleurs, il a envoyé une invitation officielle aux dirigeants et aux entreprises de défense russes pour participer à la troisième Exposition internationale de défense du Vietnam prévue en décembre 2026.

À l'issue de la réunion, les deux parties ont signé plusieurs documents importants, jetant les bases d'une coopération future solide.

Le même jour, le général Phan Van Giang et une délégation de haut niveau du ministère vietnamien de la Défense ont déposé des gerbes au pied du monument dédié au Président Hô Chi Minh et planté un arbre commémoratif sur la place portant son nom. La délégation a également déposé une gerbe sur la Tombe du Soldat inconnu à Moscou.

Photo : VNA/CVN

Plus tôt dans l’après-midi du 20 mai, le général Phan Van Giang a visité l’ambassade du Vietnam en Russie, où il a salué le rôle crucial des diplomates vietnamiens dans la préservation de cette amitié traditionnelle et le renforcement de la coopération en matière de défense entre Hanoï et Moscou.

VNA/CVN