Nguyên Thi Binh décorée de l’Ordre de l’Étoile du Mérite de l’État de Palestine

Dans la matinée du 22 mai à Hanoï, le Bureau présidentiel, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et l’ambassade de Palestine au Vietnam, a organisé la cérémonie de remise de l’Ordre de l’Étoile du Mérite de l’État de Palestine à l’ancienne vice-présidente Nguyên Thi Binh.

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Photo : VNA/CVN

Cette prestigieuse distinction vient saluer ses contributions exceptionnelles et historiques à la noble cause de la paix mondiale, de la justice et des droits de l’homme, ainsi que sa solidarité indéfectible envers le peuple palestinien.

À cette occasion mémorable, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a fait parvenir une corbeille de fleurs afin d’adresser ses chaleureuses félicitations à l’ancienne dirigeante.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique et président du Conseil central de théorie, de Nguyên Hoàng Anh, vice-président du Bureau présidentiel, ainsi que de Nguyên Minh Hang, vice-ministre des Affaires étrangères.

S’exprimant lors de l'événement, l’ambassadeur de Palestine au Vietnam, Saadi Salama, s’est déclaré profondément honoré de remettre, au nom du président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas, cette décoration de l’Étoile du Mérite à l’ancienne vice-présidente Nguyên Thi Binh. Il a décrit la récipiendaire comme une dirigeante éminente du Vietnam, véritable symbole de bravoure et d’intelligence diplomatique révolutionnaire, ainsi qu’une amie fidèle du peuple palestinien.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Saadi Salama a précisé que cette décoration ne reflète pas uniquement la reconnaissance de son engagement permanent pour l'indépendance nationale et la justice, mais constitue également un témoignage de la gratitude sincère du peuple palestinien envers une alliée ayant manifesté un soutien constant au fil des décennies. Le diplomate a rappelé que le nom de Nguyên Thi Binh reste gravé dans les annales de l'histoire vietnamienne, notamment pour son rôle crucial dans les négociations diplomatiques ayant abouti à la signature des Accords de Paris.

Selon l’ambassadeur, elle a ainsi contribué à jeter les bases de la paix, de la stabilité et de la réconciliation, devenant une source d’inspiration pour de nombreuses nations en quête d’autodétermination.

Pour les Palestiniens, elle demeure un modèle de courage et de respect des principes fondamentaux du droit international, ayant constamment porté la voix de la justice afin de défendre le droit du peuple palestinien à vivre librement et dans la dignité sur sa terre natale.

L’ambassadeur Saadi Salama a souligné que cette cérémonie illustre l’amitié profonde unissant les deux pays, qui partagent une aspiration commune à l’indépendance et à la paix.

Pour sa part, Nguyên Thi Binh a exprimé sa vive émotion ainsi que ses sincères remerciements envers l’État de Palestine pour cette haute distinction. Elle a affirmé que cette distinction ne constituait pas seulement un honneur personnel, mais représentait également une reconnaissance de la tradition de solidarité et de soutien mutuel entre les peuples vietnamien et palestinien dans leur lutte pour l’indépendance nationale, la paix et la justice.

Elle s’est déclarée convaincue que ces liens d’amitié traditionnels continueront d’être préservés et renforcés par les générations futures des deux pays. Elle a également adressé ses remerciements au président Mahmoud Abbas, à l’ambassadeur Saadi Salama et au peuple palestinien pour leurs sentiments chaleureux envers elle et le peuple vietnamien.

VNA/CVN