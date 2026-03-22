Visite du Premier ministre Pham Minh Chinh pour resserrer les liens Vietnam - Russie

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Russie, du 22 au 25 mars, devrait renforcer la coopération bilatérale de manière globale, jetant les bases d'une collaboration stratégique dans de nombreux domaines clés et ouvrant la voie à une nouvelle ère de développement.

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Photo : VNA/CVN

Cette visite, effectuée à l'invitation du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine, intervient alors que les relations Vietnam-Russie continuent de se consolider dans de multiples domaines. Les deux pays ont récemment célébré le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2025.

Plus de sept décennies d'amitié traditionnelle et de confiance

L'ex-Union soviétique a été parmi les premiers pays au monde à reconnaître et à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam le 30 janvier 1950, jetant ainsi les bases de l'amitié durable et de la coopération étroite qui unissent aujourd'hui le Vietnam et la Russie. Depuis plus de sept décennies, les deux pays peuvent s'enorgueillir des progrès accomplis, leurs relations s'étant considérablement enrichies et approfondies.

Tout au long de la lutte du Vietnam pour son indépendance et son développement national, le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont toujours bénéficié d'un soutien précieux et d'une aide sincère de la part de l'Union soviétique par le passé et de la Russie aujourd'hui.

Le 16 juin 1994, les deux pays ont signé le Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales entre la République socialiste du Vietnam et la Fédération de Russie, établissant ainsi un cadre juridique pour leurs relations dans une nouvelle phase de développement. Plus de 30 ans après, les dirigeants des deux pays réaffirment régulièrement l'importance historique de ce traité, symbole d'une nouvelle ère de coopération multiforme et précurseur d'un partenariat stratégique global.

Les deux pays ont établi un partenariat stratégique en 2001, puis l'ont élevé au rang de partenariat stratégique global en 2012. En 2021, ils ont publié une déclaration conjointe sur la vision du partenariat stratégique global à l'horizon 2030. Ces étapes importantes ont marqué une nouvelle ère dans les relations bilatérales. Dans ce contexte, la coopération Vietnam-Russie s'est fortement développée dans tous les secteurs. S'appuyant sur une solide base de bonne volonté entre les dirigeants et les peuples, les liens politiques se caractérisent par une grande confiance, et les échanges fréquents de haut niveau dynamisent la coopération globale.

Plus récemment, lors de la visite d'État du président russe Vladimir Vladimirovitch Poutine au Vietnam en juin 2024, les deux pays ont publié une Déclaration conjointe sur l'approfondissement du Partenariat stratégique global, trente ans après la mise en œuvre du traité de 1994. Cette Déclaration témoigne de la volonté des deux nations de rendre la coopération bilatérale plus efficace et plus concrète dans tous les domaines, contribuant ainsi à la paix, à la coopération et au développement aux niveaux régional et mondial.

En 2025, les deux pays ont célébré le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques (1950-2025) par de nombreux événements et échanges importants, notamment des visites et des rencontres de haut niveau entre leurs dirigeants. Un moment fort a été la visite officielle en Russie du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, To Lam, et sa participation aux commémorations du 80e anniversaire de la Victoire en mai 2025, coïncidant avec des étapes historiques majeures pour les deux nations.

Outre ces visites et réunions de haut niveau, les deux pays ont maintenu des mécanismes tels que le Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale et scientifique et technique (créé en 1992 et élevé au niveau des vice-Premiers ministres en 2011), qui se réunit annuellement. Ils ont également étroitement coordonné leurs actions au sein d'instances multilatérales comme les Nations unies, la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Sommet Asie-Europe (ASEM), le Forum régional de l'ASEAN (ARF) et la Conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA).

Coopération efficace dans de multiples domaines

La coopération économique et commerciale n'a cessé de croître, notamment depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne en octobre 2016. Les échanges bilatéraux ont atteint 3,63 milliards de dollars en 2023, 4,58 milliards en 2024 et 4,77 milliards en 2025. Les principales exportations vietnamiennes vers la Russie comprennent l'électronique, le textile, la chaussure, ainsi que les produits agricoles et de la mer, tandis que les importations en provenance de Russie incluent le charbon, le blé, l'acier, les engrais, les automobiles et les machines.

La Russie compte actuellement 199 projets d'investissement au Vietnam, pour un capital total enregistré de 990 millions de dollars, se classant ainsi au 26e rang sur 147 pays et territoires investissant dans ce pays d'Asie du Sud-Est. De son côté, le Vietnam a investi 1,6 milliard de dollars dans 16 projets en Russie (chiffres de décembre 2025).

Le pétrole et le gaz demeurent un pilier essentiel de la coopération bilatérale. Les deux parties ont signé et mis en œuvre des protocoles et des accords visant à étendre et à développer les activités de coentreprises telles que Vietsovpetro et Rusvietpetro.

La coopération scientifique et technologique, ainsi que la formation et l'éducation, se sont considérablement développées et ont atteint un niveau stratégique. La Russie est devenue une destination attractive pour les étudiants vietnamiens grâce à ses programmes de formation de haute qualité et à ses bourses d'études, notamment dans des secteurs clés tels que l'énergie et les sciences fondamentales.

Des dizaines de milliers de professionnels vietnamiens formés en Russie contribuent activement à l'économie vietnamienne et renforcent les liens d'amitié entre les deux nations. Depuis 2019, la Russie a augmenté le nombre de bourses d'études accordées aux Vietnamiens à environ 1 000 par an, et plus de 5 000 étudiants vietnamiens étudient actuellement en Russie.

La coopération culturelle, sportive et touristique est également activement promue, notamment par l'organisation annuelle et alternée de Journées culturelles dans chaque pays. La communauté vietnamienne en Russie demeure stable, unie et bien intégrée, tout en conservant des liens étroits avec son pays d'origine.

Promouvoir une vision à long terme de la coopération bilatérale

Forte de plus de 75 ans de relations solides, la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Russie, du 22 au 25 mars, constitue un événement majeur. Il s'agit de la première visite de haut niveau d'un dirigeant vietnamien en Russie en 2026, ouvrant une série d'événements importants et d'échanges de haut niveau tout au long de l'année.

Selon l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, cette visite intervient peu après la tenue réussie du XIVe Congrès national du Parti et des élections des députés à la 16e Assemblée nationale. Le Vietnam s'est fixé des objectifs de développement ambitieux pour devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Dans ce contexte, la visite vise à renforcer davantage les relations vietnamo-russes, notamment sur le plan politique, et à élargir la coopération dans des domaines clés tels que l'économie, le commerce, l'investissement, l'énergie, ainsi que le pétrole et le gaz, a-t-il déclaré.

Elle devrait définir les grandes orientations de la coopération future : renforcer la confiance politique, maintenir le partenariat stratégique global en matière de sécurité, de défense et d'affaires étrangères, et dynamiser la coopération économique et commerciale afin de la rendre plus efficace et plus concrète, a-t-il ajouté.

Globalement, la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh témoigne de la haute priorité que les deux pays accordent à leur partenariat stratégique global pour le bien de leurs populations et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement régionaux et mondiaux.

VNA/CVN