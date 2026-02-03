Parole d’honneur : Peuple prospère, pays puissant, démocratique, équitable, civilisé

La période des cinq à dix prochaines années constitue une phase charnière, revêtant une importance décisive pour la réalisation des deux objectifs stratégiques centenaires du pays.

>> XIVe Congrès du PCV : vers une ère de progrès et de percées stratégiques

>> Félicitations internationales à l’occasion du XIVe Congrès national du Parti

>> Le Monde souligne l’objectif de faire du Vietnam un pays prospère et puissant

Photo : VNA/CVN

Photo : Vietnamplus/CVN

Photos : VNA/CVN

Le mandat du XIVe Congrès national du Parti constitueront une période charnière d’une importance capitale pour les deux objectifs stratégiques du centenaire du pays, fixés par le Parti et tant attendus par le peuple pour 2030 et 2045. La résolution du congrès a clairement défini les objectifs, les orientations et les solutions majeurs pour le mandat à venir et les périodes suivantes.

Afin d’atteindre ces objectifs, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm a déclaré : “Désormais, +les paroles doivent être suivies d’actes+ doit devenir un principe directeur de l’action ; chaque politique et chaque tâche doit définir clairement les objectifs et les solutions, lier la responsabilité aux résultats, aligner les innovations sur la durabilité et veiller à ce que la discipline dans la mise en œuvre soit mesurée par la satisfaction du peuple”. Il a ajouté : “Les difficultés et les défis à venir sont nombreux ; toutefois, notre Parti n’admet aucune hésitation ni aucun échec sur la voie qu’il a choisie”.

Infographie : VNA/CVN

Le Parti vise à améliorer la vie du peuple et il n’a pas d’autre objectif, considérant les services rendus au peuple comme la mesure la plus élevée de l’efficacité de ses actions. C’est pourquoi, dans ses objectifs généraux, le 14e Congrès national du Parti s’est fixé pour mission de réaliser un taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut (PIB) de 10% ou plus pour la période 2026-2030 ; et un PIB par habitant d’environ 8.500 dollars par an d’ici 2030.

Durant ce mandat, le Parti doit à la fois atteindre les objectifs du plan quinquennal 2026–2030 et jeter des bases solides pour atteindre des niveaux de développement plus élevés à l’horizon 2045.

🎯 L’objectif fixé pour 2030 est de faire du pays une nation dotée d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur. Cela exige que l’économie enregistre, pendant de nombreuses années consécutives, une croissance moyenne de 10% par an ou plus - un rythme sans précédent, mais parfaitement atteignable si nous savons mobiliser et valoriser au maximum toutes les ressources.

🎯 D’ici 2045, nous devons impérativement réaliser l’objectif de bâtir un Vietnam développé, à revenu élevé, à la hauteur des pays les plus avancés du monde.

Photo : VNA/CVN

🎯 Au cours des cinq prochaines années, nous devons accélérer globalement nos efforts dans tous les domaines clés : l’économie doit réaliser des progrès significatifs pour parvenir à une croissance élevée et durable ; la science, la technologie et l’innovation doivent être vigoureusement promues comme moteurs du développement ; et la réforme institutionnelle, ainsi que l’amélioration du climat des affaires et des investissements, doivent être menées avec détermination et transparence afin de mobiliser toutes les ressources sociales.

Infographie : VNA/CVN

🎯 Parallèlement, les secteurs sociaux tels que l’éducation, la santé et la culture doivent bénéficier d’une attention et d’investissements à la hauteur de la croissance économique, garantissant ainsi un développement harmonieux et durable.

Photo : Comité d’organisation du Prix "Technologie pour le cœur"

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photos : VNA/CVN

🎯 La construction et la rectification du Parti et du système politique demeurent soumises à des exigences très élevées, notamment en ce qui concerne la constitution d’un corps de fonctionnaires à la hauteur de leurs fonctions – des personnes “véritablement exemplaires par leurs qualités morales, leur intelligence et leur courage, et pleinement capables de mener à bien les grandes missions confiées par le Parti, l’État et le Peuple”.

Photo : VNA/CVN

Dans l’article “En avant ! La victoire totale sera certainement nôtre” écrit au lendemain du succès du Congrès du Parti, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé : Pour l’avenir, nous n’avons d’autre choix que la victoire. Le 14e Congrès du Parti a ravivé la flamme d’une foi inébranlable en la victoire finale, plaçant sur les épaules du Parti tout entier et du peuple tout entier une responsabilité historique extrêmement lourde, mais aussi très glorieuse.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

L’esprit général est d’opérer un tournant résolu du +dire+ vers le +faire+, de la prise de conscience vers l’action. Les documents du congrès l’ont clairement indiqué : il est impératif de remédier de manière résolue et complète aux situations de +beaucoup de paroles, peu d’actions+, de +beaux discours, médiocres résultats+, de +paroles non suivies d’actes+, et de mettre fin aux méthodes de travail bureaucratiques et formalistes.

Photo : VNA/CVN

✅ Concrétiser les documents en programmes et plans assortis d’objectifs clairs, de missions spécifiques et d’échéances

✅ Réformer en profondeur le modèle de croissance et les méthodes de développement, en plaçant la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique au cœur de cette stratégie

✅ Améliorer l’efficacité et la rentabilité, pratiquer la frugalité et lutter contre le gaspillage

✅ S’attacher à éliminer tous les obstacles, à optimiser l’utilisation des ressources et à créer un environnement favorable au développement

✅ Mettre en place des mécanismes d’inspection, de supervision et d’évaluation réguliers et ponctuels, récompenser rapidement les plus performants et sanctionner fermement les cas de stagnation, d’évitement et de déni de responsabilité

✅ Promouvoir une culture d’intégrité, de service public scientifique et renforcer la transparence et la responsabilité

✅ Bien informer et communiquer, créer un consensus et favoriser un mouvement d’émulation patriotique authentique et efficace

✅ Le peuple est au centre, le sujet, l’objectif, le moteur et la ressource du développement, et sa satisfaction est le critère suprême de toutes les décisions politiques

Photo : VNA/CVN

VNA/CVN