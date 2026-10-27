Le Vietnam mise sur la science et les technologies pour moderniser son agriculture

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en coordination avec le ministère de la Police, a organisé le 27 octobre une conférence consacrée aux sciences et technologies, à l’innovation et à la transformation numérique au service de la croissance agricole dans le Nord du Vietnam.

>> Promouvoir le rôle des femmes dans l'agriculture high-tech liée à la croissance verte

>> Le Vietnam mise sur son littoral et ses montagnes pour doper sa croissance

>> Le Vietnam mise sur l’APEC 2027 pour promouvoir l’agriculture verte et la sécurité alimentaire

À l’ouverture, le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trinh Viêt Hùng, a souligné que, malgré les incertitudes internationales, l’intensification de la concurrence commerciale, le durcissement des normes environnementales et de traçabilité, ainsi que les catastrophes naturelles et le changement climatique, le secteur agricole et environnemental avait maintenu une croissance positive et contribué aux résultats globaux de l’économie.

Photo : VNA/CVN

Au cours des neuf premiers mois de 2026, le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture a progressé de 4,02%, tandis que les exportations de produits agricoles, forestiers et aquatiques ont atteint 56,3 milliards de dollars, en hausse de 7,8% sur un an. Ces résultats constituent une base favorable pour atteindre, voire dépasser, les objectifs annuels de croissance et d’exportation.

Les progrès réalisés dans les domaines des semences, de la biotechnologie, de la mécanisation, de la conservation, de la transformation et de la traçabilité ont contribué à améliorer la productivité, la qualité et l’efficacité de la production.

Selon le ministre, le secteur doit désormais passer d’un modèle de croissance extensive à un modèle fondé sur la productivité et la valeur ajoutée, en faisant des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique des moteurs essentiels de son développement, conformément à la résolution N° 57-NQ/TW du Bureau politique sur le développement des sciences et technologies et la transformation numérique nationale.

Le Nord dispose d’atouts importants, notamment grâce à ses instituts de recherche, ses universités, ses experts et ses entreprises technologiques. Toutefois, les liens entre la recherche et la production, ainsi que le transfert et l’application des technologies, restent insuffisants.

Pour la période 2027-2030, le vice-ministre Dang Ngoc Diêp a appelé à privilégier la productivité, la qualité, les hautes technologies, la transformation en profondeur et la valeur ajoutée, afin de contribuer à l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres.

Le secteur entend notamment orienter la recherche vers les besoins concrets des filières et des territoires, développer les chaînes de valeur des produits agricoles, réduire les coûts de production et les pertes après récolte, valoriser les sous-produits et renforcer les marques. Il prévoit également de moderniser les bases de données agricoles et environnementales en améliorant leur normalisation et leur interconnexion, notamment pour les terres, les semences, les zones de culture et d’élevage, les forêts, les maladies, la production, la qualité, la traçabilité et les marchés.

La participation des entreprises à toutes les étapes de la recherche, des essais à la commercialisation, sera encouragée, de même que les partenariats public-privé et la mobilisation des ressources de la société. L’efficacité des projets sera évaluée à l’aune de résultats concrets : hausse de la productivité et de la valeur ajoutée, baisse des coûts, des pertes et des émissions, ainsi que capacité à commercialiser et à diffuser les innovations.

Entre 2021 et 2025, le secteur a conduit ou coordonné 1.373 missions scientifiques et technologiques. Ces travaux ont permis de reconnaître et de mettre en production 225 nouvelles variétés végétales, races animales et variétés aquacoles ou forestières, de mettre en application 150 avancées techniques et d’accorder 158 brevets d’invention ou certificats de solutions utiles. Dix-neuf produits répondant globalement aux critères des produits technologiques stratégiques ont également été identifiés à titre préliminaire.

Par ailleurs, plus de 2.000 modèles d’agriculture de haute technologie, circulaire et à faibles émissions ont été expérimentés sur le terrain. Ils ont contribué à réduire les coûts et à augmenter les revenus des producteurs, avec des gains économiques estimés entre 10 et 30%.

Dans le Nord, les résultats comprennent notamment le développement de variétés de riz de qualité résistantes au froid, de maïs destiné à la production de biomasse et de technologies de fabrication de vaccins vétérinaires contre la peste porcine africaine.

Enfin, le secteur a achevé la construction de 25 bases de données et systèmes d’information spécialisés, progressivement mis en service et interconnectés avec 12 bases de données nationales, posant ainsi les fondements d’une agriculture plus moderne et performante.

VNA/CVN