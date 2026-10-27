Le textile-habillement vietnamien cherche à exploiter pleinement son potentiel de croissance

Au cours des neuf premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes de textile et d’habillement ont dépassé 36 milliards de dollars, en hausse de 3,3% sur un an, témoignant des efforts d’adaptation des entreprises face aux fluctuations du marché.

>> Le secteur du textile-habillement accélère sa transition verte et numérique

>> Hô Chi Minh-Ville : quatre salons internationaux autour du textile et de la chaussure

Pour préserver la position de ce secteur clé à l’exportation et exploiter pleinement son potentiel de croissance, l’industrie doit intensifier ses investissements technologiques et renforcer sa participation aux chaînes de valeur mondiales.

Photo : VNA/CVN

Le directeur général du Groupe textile et habillement du Vietnam (Vinatex), Cao Huu Hiêu, a indiqué que, sur les neuf premiers mois de 2026, le chiffre d’affaires consolidé du groupe avait dépassé 15.500 milliards de dôngs, soit 72,3% de l’objectif annuel, en hausse de 6,8% sur un an. Le bénéfice consolidé avant impôt s’est établi à 1.470 milliards de dôngs, soit 106,5% de l’objectif annuel, en progression de 40,7% sur un an.

Pour la société mère Vinatex, le chiffre d’affaires a atteint 1.598 milliards de dôngs et le bénéfice avant impôt, 336,6 milliards de dôngs, en hausse de 218,7% par rapport à la même période de 2025. La filature a continué de tirer les résultats du groupe, avec un chiffre d’affaires de 6.661 milliards de dôngs et un bénéfice de plus de 381,8 milliards de dôngs. Les douze unités de filature ont toutes amélioré leur efficacité.

Le secteur de la confection demeure la principale source de bénéfices du groupe, avec un chiffre d’affaires de 5.853 milliards de dôngs et un bénéfice avant impôt de 679,2 milliards de dôngs, soit une marge bénéficiaire de 11,6%, supérieure à l’objectif annuel de 10%. Toutefois, la tendance générale reste marquée par un recul de la rentabilité sous l’effet des pressions sur les prix et les coûts, ainsi que des difficultés de gestion liées aux petites commandes complexes. Au cours des derniers mois de l’année, les entreprises devront suivre de près l’évolution du marché et adopter des mesures flexibles pour optimiser leur efficacité.

Cao Huu Hiêu a souligné que, pour maintenir cette dynamique de croissance, les entreprises devaient se concentrer sur trois priorités : développer les capacités nationales de tissage, de teinture et de production d’accessoires afin de compléter la chaîne d’approvisionnement intérieure ; poursuivre les investissements dans l’automatisation et les technologies avancées pour accroître la productivité ; et accélérer la transformation numérique de la gestion et l’optimisation des opérations.

L’industrie entre dans une nouvelle phase de développement, marquée par des exigences internationales toujours plus strictes en matière de qualité, de responsabilité sociale et de durabilité des produits. À cet égard, le président de l’Association vietnamienne du textile et de l’habillement (Vitas), Vu Duc Giang, a estimé que les entreprises devaient accroître leurs investissements non seulement dans les capacités de production et les technologies, mais aussi dans le renforcement de leur participation aux chaînes de valeur mondiales.

Il est notamment nécessaire de moderniser les infrastructures industrielles afin de répondre aux normes internationales et de déployer les technologies d’automatisation pour optimiser les coûts de production et améliorer la productivité du travail. Parallèlement, les entreprises devraient développer les chaînes d’approvisionnement en matières premières, créer des zones et des pôles industriels spécialisés dans le textile et la confection, et faire progressivement évoluer leurs activités d’exportation de la sous-traitance vers les modèles FOB (achat des matières premières, fabrication et vente des produits finis) et ODM (conception, fabrication et commercialisation des produits).

Le directeur adjoint du Département de l’industrie du ministère de l’Industrie et du Commerce, Pham Van Quân, a rappelé que le secteur du textile et de l’habillement employait 1,86 million de travailleurs dans plus de 14.300 entreprises. En 2025, ses exportations ont atteint près de 46,2 milliards de dollars, plaçant le Vietnam parmi les trois premiers exportateurs mondiaux.

Le secteur doit désormais passer d’une croissance fondée sur le volume des commandes à un modèle privilégiant la productivité, les technologies et la valeur ajoutée créée au Vietnam, tout en renforçant la coopération entre les différents secteurs afin de mieux maîtriser les équipements et les technologies de production.

VNA/CVN