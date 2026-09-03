RDC/Ebola : des essais cliniques de vaccins attendus dès octobre ou novembre (OMS)

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|Un agent de santé examine un patient atteint d’Ebola dans un centre de traitement à Beni, au Nord-Kivu (RDC).
|Photo : AFP/VNA/CVN
"Deux nouveaux vaccins contre le virus Bundibugyo font actuellement l'objet d'essais au Royaume-Uni et au Canada afin de vérifier qu'ils sont sûrs", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse au siège de l'organisation à Genève.
"Il existe également un vaccin homologué contre le virus Ebola Zaïre - l'espèce responsable de la plupart des épidémies d'Ebola survenues par le passé -, mais nous ne savons pas s'il est efficace contre le virus Bundibugyo", a-t-il souligné.
Il a expliqué que "l'OMS travaille avec ses partenaires pour permettre le lancement en RDC, dès octobre ou novembre, d'essais visant à évaluer l'efficacité des trois vaccins".
"Etant donné que l'Ervebo est un vaccin homologué (contre la souche Zaïre), ce sera probablement le premier à être testé dans le cadre de ces essais", a affirmé de côté, Kate O'Brien, directrice du département Vaccination de l'OMS.
L'épidémie, déclarée officiellement mi-mai, sévit dans des zones troublées de l'est et du nord-est de la RDC.
À ce stade, le virus a causé 3.007 décès et contaminé 6.186 personnes, avec un taux de létalité de 48,6%, selon les chiffres publiés par l'Institut national de santé publique congolais (INSP).
Partie de la province reculée de l'Ituri, dans le Nord-Est de la RDCongo, l'épidémie actuelle d'Ebola est causée par la souche Bundibugyo, contre laquelle il n'existe aucun vaccin ni traitement homologués à ce jour. Plusieurs traitements et vaccins sont à l'essai contre la souche Bundibugyo.
APS/VNA/CVN