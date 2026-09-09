À Malibu, la maison de Nicolas Cage menacée par un trou creusé par la houle

La forte houle qui a frappé mardi 8 septembre la ville côtière de Malibu, en Californie, a creusé un gigantesque trou dans l'allée d'une maison qui appartient, selon la presse, à l'acteur américain Nicolas Cage.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Des images aériennes prises par l'AFP montrent du béton et d'autres débris ayant glissé dans le trou qui semble proche d'engloutir le garage de cette propriété de bord de mer estimée à plusieurs millions de dollars.

Les vagues qui frappent le littoral pénètrent dans le trou avant de refluer sous les piliers qui soutiennent la maison, qui appartient à la star de "Leaving Las Vegas" et "Benjamin Gates", selon le site spécialisé TMZ.

Les eaux côtières du sud de la Californie ont été agitées ces derniers jours par l'ouragan Marie, qui est passé au large.

Un épisode climatique El Niño d'une intensité exceptionnelle réchauffe les eaux du Pacifique et favorise la formation de puissantes tempêtes. Les scientifiques s'accordent à dire que le changement climatique amplifie les effets d'El Niño.

AFP/VNA/CVN