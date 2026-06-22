L'Europe face à une canicule qui s'accentue

L'Europe va affronter cette semaine une nouvelle vague de chaleur qui s'accentue et contraint plusieurs pays à prendre des mesures, notamment des fermetures d'écoles en France et des annulations de trains en Belgique.

>> La France écrasée par la canicule, interrogations sur la Fête de la musique

>> Les canicules ont un "effet négatif sur la croissance", rappelle le gouverneur de la Banque de France

>> La SNCF recommande aux personnes "vulnérables" d'éviter de prendre le train

>> Dans les transports publics, un gilet rafraîchissant "aide bien" face à la canicule

Photo : AFP/VNA/CVN

Il s'agit de la deuxième qui frappe l'Europe de l'Ouest en moins d'un mois. Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment ces vagues de chaleur.

En France, l'agence météorologique a placé à partir de midi (10h00 GMT) 49 départements (la moitié du pays) en vigilance rouge canicule, le niveau d'alerte maximal, un record. Quarante autres départements seront en vigilance orange, la canicule n'épargnant qu'une partie de l'Occitanie (Sud) et des Alpes (Est), a indiqué Météo-France.

Au total, plus de 90% de la population sera affectée par cette vague de chaleur. Des mesures ont été prises pour tenter d'en limiter les effets néfastes pour les travailleurs, notamment dans le bâtiment, et dans les établissements scolaires.

Un total de 845 écoles et collèges seront fermés lundi tandis que 1.800 autres, sur 60.000 établissements au total, vont libérer les élèves en début d'après-midi.

En Espagne, le service de météorologie Aemet a mis en garde contre "des températures très élevées pour la saison, tant de jour que de nuit, sur la majeure partie de la péninsule et des Baléares jusqu'à mercredi".

"Les températures baisseront jeudi, mais la chaleur restera intense", prévient encore Aemet, dans un message sur son compte X dimanche 21 juin.

Photo : AFP/VNA/CVN

Même chose au Portugal où la journée la plus chaude devrait être mardi, a indiqué l'agence météorologique portugaise, qui a placé trois départements de l'intérieur du pays sous alerte canicule "orange", deuxième niveau d'alerte.

"Chaleur désagréable et oppressante"

Plus au nord, en Belgique, cette semaine pourrait être "la plus chaude jamais enregistrée en Belgique", avec une température moyenne supérieure à 27°C, selon David Dehenauw, responsable des prévisions à l'institut météorologique IRM. Certains trains aux heures de pointe ont été annulés lundi et mardi, a indiqué la SNCB, la société nationale des chemins de fer.

Aux Pays-Bas, les températures pourraient grimper jusqu'à 37°C d'ici la fin de la semaine, selon les prévisions locales. Un "code jaune" est en vigueur dans tout le pays en raison d'une "chaleur désagréable et oppressante".

Une chaleur extrême est attendue également dans certaines régions du centre et du sud de l'Angleterre ainsi qu'au Pays de Galles, en milieu de semaine, a indiqué l'agence météorologique britannique, qui a émis une alerte orange pour mercredi et jeudi.

L'Angleterre fait face à une vague de chaleur intense et "sans précédent", avertit le Dr Akshay Deoras, spécialiste en sciences de l'atmosphère à l'université de Reading, redoutant des "répercussions généralisées sur la santé publique, les infrastructures et les services essentiels".

En Suisse, il est très probable que la chaleur se poursuive jusqu'au week-end prochain, avec un niveau de température encore légèrement en hausse à partir de mardi pour atteindre son apogée en deuxième partie de semaine, selon MétéoSuisse.

Même tendance en Autriche où la vague de chaleur devrait se poursuivre tout au long de la semaine, avec des températures supérieures à 35°C sur une grande partie du pays, selon le service météorologique national.

Dans les Balkans, des températures élevées sont prévues dans certaines régions de Croatie et de Serbie au cours des prochains jours, le mercure pouvant atteindre 35°C. Et en Macédoine du Nord, les prévisions pour lundi annoncent jusqu'à 38°C dans certaines régions, tout comme en Bosnie-Herzégovine.

AFP/VNA/CVN