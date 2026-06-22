L'Indonésie réduit les prix des billets de train et d'avion pour stimuler le tourisme estival

Afin de soutenir le tourisme intérieur et de stimuler l’activité économique durant les vacances scolaires de 2026, le gouvernement indonésien a annoncé une série de mesures d’incitation, dont des réductions sur les transports ferroviaire, maritime et aérien.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le gouvernement indonésien met en place une série de mesures incitatives pour les voyageurs afin de réduire leurs dépenses de voyage, de dynamiser le tourisme et de stimuler la croissance économique pendant les vacances scolaires de 2026.

Ce programme de soutien prévoit une réduction de 30% sur les billets de train en classe économique pour les trajets effectués du 20 juin au 5 juillet, ainsi que sur les billets de transport maritime en classe économique du 20 juin au 15 août, a annoncé le ministre indonésien des Transports, Dudy Purwagandhi, le 21 juin.

Le gouvernement exonère également certains frais de services portuaires du 20 juin au 5 juillet.

Par ailleurs, l’État prendra en charge la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux vols commerciaux en classe économique opérés du 24 juin au 5 juillet, une mesure destinée à réduire le coût des billets pour les passagers.

Selon le ministre Dudy Purwagandhi, ces mesures visent à soutenir le tourisme pendant la saison estivale tout en dynamisant les secteurs des transports, du tourisme et l'économie locale. Le gouvernement indonésien espère que ce programme contribuera à accroître la consommation intérieure et la croissance économique, a-t-il ajouté.

VNA/CVN