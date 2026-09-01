R. de Corée : la cheffe de la secte Moon condamnée à deux ans de prison pour corruption

La justice sud-coréenne a condamné lundi 31 août la dirigeante de l'Église de l'Unification, aussi connue sous le nom de secte Moon, à deux ans d'emprisonnement pour corruption, notamment auprès d'une ex-première dame.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Han Hak-ja, 83 ans, était entre autres accusée d'avoir fourni des biens de luxe, dont un sac à main de créateur, à l'épouse de l'ex-président Yoon Suk Yeol (2022-2025), Kim Keon Hee, pour tenter d'obtenir des faveurs politiques. Ces révélations avaient déclenché un scandale dans le pays.

L'octogénaire est arrivée au tribunal lundi dans un fauteuil roulant, vêtue d'un pyjama et son visage recouvert d'un masque chirurgical.

"Nous confirmons qu'elle a été condamnée à deux ans" d'emprisonnement par un tribunal de Séoul, a fait savoir un porte-parole de l'Église de l'Unification.

L'ancienne première dame a été condamnée pour sa part en appel à quatre ans d'emprisonnement pour manipulation de cours et corruption, dans le cadre de la même affaire. La Cour suprême devait se prononcer fin juillet mais a finalement reporté son arrêt sans fournir de raison ni de nouvelle date.

Fondée en 1954 par son défunt mari Moon Sun-myung, la secte Moon revendique des millions d'adeptes dans le monde et dirige un important empire économique.

AFP/VNA/CVN