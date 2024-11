Soudan : l'Australie s'engage à fournir une aide humanitaire supplémentaire

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le gouvernement fédéral a annoncé mercredi soir 27 novembre une aide humanitaire de 17 millions de dollars australiens (11,04 millions d’USD) pour le Soudan, en proie à une guerre civile.

Cela porte à 50 millions de dollars australiens (32,4 millions d’USD) la contribution totale de l'Australie à l'aide humanitaire au Soudan et aux pays voisins depuis le début du conflit en avril 2023.

Penny Wong, ministre australienne des Affaires étrangères, a déclaré, en compagnie de Tim Watts, ministre adjoint des Affaires étrangères, et de Pat Conroy, ministre du Développement international et du Pacifique, que le Soudan était confronté aux plus graves crises de la faim et du déplacement dans le monde.

Selon le Programme alimentaire mondial des Nations unies, plus de 25 millions de personnes au Soudan souffrent d'une faim aiguë.

Mme Wong a condamné la violence contre les civils et les travailleurs humanitaires dans la région et a appelé toutes les parties à parvenir à un cessez-le-feu permanent.

Xinhua/VNA/CVN