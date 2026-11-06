Quang Tri développe l’économie bleue autour du triangle Cua Viêt - Cua Tùng - île de Côn Co

Porté par ses infrastructures portuaires, la logistique de la pêche, le tourisme et le transport maritime, le triangle formé par Cua Viêt, Cua Tùng et l’île de Côn Co s’impose comme le futur moteur de l’économie bleue de la province de Quang Tri (Centre).

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Photo : VNA/CVN

Pour ouvrir de nouvelles perspectives de croissance, la province mise sur une exploitation ciblée des atouts de chaque zone, doublée d’un renforcement des connexions logistiques et touristiques.

Cette dynamique s’inscrit dans la droite ligne de la résolution n°20-NQ/TW du 3e Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat sur la construction et le développement du Vietnam en une nation maritime forte.

Un pôle logistique de la pêche

Sous l’angle du développement de l’économie maritime, le triangle formé par Cua Viêt, Cua Tùng et l’île de Côn Co présente des atouts distinctifs et hautement complémentaires. Il s’affirme comme un pôle logistique de premier plan pour la pêche et un abri anti-tempête stratégique pour les flottilles du Centre du pays.

Pour la période 2026-2028, la province de Quang Tri prévoit d’investir 400 milliards de dôngs dans la modernisation et l’extension de la zone d’ancrage de l’île de Côn Co, un site stratégique dont la mise à niveau de l’abri antitempête répond à des enjeux économiques et de défense nationale.

Contraint par sa superficie de trois hectares, le site sature systématiquement à l’approche des typhons - ne pouvant abriter qu’une centaine d’embarcations de moins de 300 chevaux - tandis que son exposition en haute mer le livre à la violence des vagues et des courants, provoquant des dégradations récurrentes.

D’ici 2028, l’abri antitempête de l’île de Côn Co fera l’objet d’une refonte complète de ses infrastructures portuaires, un projet prévoyant l’extension de la zone refuge à près de 7 hectares sécurisée par une digue brise-lames, ainsi que la rénovation et l’édification de nouveaux quais.

Cette extension élargira considérablement le rayon d’action des navires et renforcera la logistique, les secours et les services essentiels sur l’île de Côn Co, a déclaré Trân Xuân Anh, président du Comité populaire du district insulaire.

Situé à une dizaine de kilomètres au sud de Cua Tùng, au confluent du fleuve Thach Han et de la Mer Orientale, le carrefour fluvial et maritime de Cua Viêt s’étend face au continent depuis cet abri antitempête.

Cette zone stratégique abrite déjà plusieurs ports de pêche ainsi que des bassins d’ancrage dédiés au trafic de fret et aux milliers de chalutiers des provinces du Centre. En cas d’intempéries, la flottille locale peut se replier sur plusieurs sites sécurisés, parmi lesquels le port de Nam Cua Viêt, les environs du pont de Cua Viêt, le débarcadère et la zone de mouillage de Bac Cua Viêt, ou encore le secteur de Phu Hôi.

Quang Tri a investi plusieurs centaines de milliards de dôngs entre 2020 et 2026 pour moderniser ses infrastructures maritimes dans la zone de Cua Viêt, combinant ports de pêche et zones de mouillage.

Un premier projet de 120 milliards de dôngs a permis de doter la commune de Bac Cua Viêt d’un abri antitempête capable d’accueillir quelque 300 navires d’une puissance allant jusqu’à 1.000 CV. En parallèle, le port de pêche de Nam Cua Viêt a bénéficié d’une enveloppe de 130 milliards de dôngs pour quadrupler sa superficie à 6,4 ha, portant sa capacité d’accueil simultanée à 350 chalutiers de plus de 400 CV, contre seulement une poignée d’unités auparavant.

La province mise également sur la modernisation de ses infrastructures maritimes à Cua Tùng, une zone stratégique située à l’embouchure du fleuve Bên Hai et de la Mer Orientale. Un investissement de 50 milliards de dôngs a ainsi permis de rénover les quais et les entrepôts du port de pêche local, des travaux achevés en 2025. Cet effort s’ajoute à la construction préalable, en amont du port, d’une zone de mouillage d’une capacité d’accueil de 250 bateaux pour protéger les pêcheurs face aux tempêtes.

Photo : VNA/CVN

Une fois les infrastructures de la zone de mouillage de l’île de Côn Co pleinement finalisées, ce site s’associera à Cua Viêt et Cua Tùng pour former un pôle logistique halieutique majeur dans la région. Ce futur pôle d’envergure permettra de répondre aux besoins d’ancrage et de protection des navires en cas de tempête. Il assurera également l’approvisionnement et les services de soutien à des milliers de bateaux de pêche opérant dans le golfe du Tonkin et l’archipel vietnamien de Hoàng Sa (Paracels).

Impulsion de la connectivité régionale et de la logistique

Les estuaires de Cua Viêt et Cua Tùng s’imposent comme des carrefours stratégiques pour le commerce maritime, la logistique et le tourisme côtier, au-delà de leur rôle crucial dans le soutien à la pêche locale. En complément, l’île de Côn Co constitue le cœur battant de la région en matière de tourisme éco-insulaire et de préservation de la biodiversité. Connecté au corridor économique Est-Ouest et aux grands axes routiers et aéroportuaires nationaux, ce triangle territorial dispose d’un potentiel exceptionnel pour dynamiser la logistique et l’intégration régionale.

Les deux terminaux maritimes de Cua Viêt, situés sur les rives nord et sud, font actuellement l’objet de travaux de modernisation et d’extension afin de structurer le futur écosystème logistique côtier de Quang Tri. Au nord, les capacités du port existant, qui traite déjà plus de 1,1 million de tonnes de fret par an, vont être considérablement accrues. Pour soutenir cette expansion, les autorités provinciales ont mobilisé 80 milliards de dôngs dédiés à la libération des terrains et à l’aménagement des infrastructures techniques. Ce chantier d’envergure libérera plus de 11 hectares pour l’extension portuaire, tout en prévoyant une zone de relocalisation de 5,2 hectares pour les populations locales.

En face du port de Cua Viêt, les travaux du terminal CFG Nam Cua Viêt s’accélèrent également en vue d’une mise en service prévue fin 2026. Ce projet, qui représente un investissement d’environ 530 milliards de dông, sera doté de trois quais spécialisés capables d’accueillir des navires jusqu’à 5.000 tonnes pour une capacité annuelle de 1,4 million de tonnes.

Inauguré en juin 2025, le port touristique de Cua Viêt donne un coup d’accélérateur majeur aux liaisons vers l’île de Côn Co et, plus largement, à l’économie locale. Cette mise en service marque ainsi une étape décisive dans le projet de création du triangle touristique stratégique reliant Cua Viêt, Cua Tùng et l’île de Côn Co.

Par ailleurs, la province a sollicité le gouvernement pour intégrer le futur port de Vinh Môc, situé dans la commune de Cua Tùng, aux plans nationaux de développement portuaire à l’horizon 2030-2050. Cette nouvelle infrastructure permettrait de relier directement par voie maritime la station balnéaire de Cua Tùng à l’île de Côn Co, boostant ainsi le tourisme local.

VNA/CVN