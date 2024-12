Quand la joie se répand à chaque pas de course

La course à pied est devenue aujourd’hui un incontournable pour beaucoup de Vietnamiens. L’augmentation constante du nombre de participants contribue à l’expansion de ce mouvement et soutient le développement économique et touristique du pays.

Photo : VNA/CVN

Le tournoi Standard Chartered Marathon - Héritage de Hanoï 2024 organisé début novembre a marqué un nouveau record au Vietnam, attirant plus de 14.000 coureurs sur 18.000 inscriptions. Cette hausse de 150% par rapport à l’année précédente témoigne de l’attrait croissant de la capitale Hanoï en tant que destination incontournable de la région.

La course à pied séduit un large public, offrant des bienfaits pour la santé tout en réduisant le stress et en améliorant le moral. Participer à des marathons en extérieur permet aux coureurs de profiter d’un environnement sain, tout en nourrissant leur passion dans une atmosphère vibrante, partagée avec d’autres coureurs. Cet aspect constitue un avantage significatif par rapport à l’entraînement sur tapis roulant.

S’entraîner en plein air

Selon le physiologiste américain Rondel King, les tapis de course sont conçus pour absorber les chocs, rendant l’entraînement plus doux. En revanche, les surfaces dures comme l’asphalte génèrent une plus grande réactivité, activant pleinement les muscles et renforçant la solidité des os à chaque foulée.

“Pour améliorer votre endurance dans un environnement naturel, il vaut mieux s’entraîner en extérieur”, recommande Rondel King.

Photo : VNA/CVN

Une fois les exigences techniques de la course assimilées, les coureurs doivent connaître les distances adaptées à leur niveau, être conscients de leur état de santé et s’engager dans un entraînement régulier. Les distances de 5 et 10 km conviennent aux débutants, tandis que le semi-marathon (21 km) et le marathon complet (42 km) sont réservés aux coureurs expérimentés, qu’ils soient amateurs ou professionnels.

Vers un essor durable

Pour relever le défi des longues distances, une préparation minutieuse est essentielle, tant sur le plan physique que mental. Même les athlètes professionnels peuvent rencontrer des difficultés. C’est ce qu’a vécu Hông Lê, qui s’est effondrée à l’arrivée des SEA Games 31 en 2022 au Vietnam en raison de crampes. Il est donc crucial que chaque coureur connaisse ses limites pour évaluer s’il est apte à participer et jusqu’à quel point il doit se pousser.

Cette réalité pose également des défis aux organisateurs de courses professionnelles, qui doivent planifier minutieusement les parcours, les points de ravitaillement et la répartition des postes médicaux pour une assistance rapide. Répondre à ces exigences est essentiel, non seulement pour rassurer les participants, mais aussi pour démontrer l’engagement des organisateurs pour la santé et la sécurité de chaque coureur.

Selon les statistiques de la Fédération d’athlétisme du Vietnam, pas moins de 60 événements de semi-marathon, marathon et ultra-marathon ont été organisés dans le pays en 2023. Au cours des trois premiers mois de l’année 2024, plus de 20 compétitions se sont déjà tenues, témoignant d’une dynamique croissante.

L’augmentation du nombre de courses attire un large public de coureurs, ce qui stimule également les activités économiques locales. Par exemple, le marathon international de Hô Chi Minh-Ville 2023 a généré environ 4,37 millions d’USD (plus de 100 milliards de dôngs) pour l’économie de la ville. De même, le VnExpress marathon de Nha Trang 2024 a attiré environ 450.000 visiteurs, dont 115.000 ont séjourné dans des établissements d’hébergement.

Les bénéfices des courses à pied pour l’économie, la promotion du sport et l’amélioration de la santé publique sont indéniables. Des parcours bien conçus apportent du plaisir aux participants et aux spectateurs tout en renforçant l’image touristique des régions.

Cependant, cette croissance rapide soulève également des défis. L’augmentation du nombre de compétitions nécessite une attention accrue à la qualité de l’organisation. Dans les grandes villes, il est essentiel de planifier la gestion de la circulation et d’harmoniser les espaces événementiels avec la vie urbaine.

S’inspirer des meilleures pratiques de villes comme Paris, New York, Berlin et Tokyo, qui accueillent chaque année des marathons emblématiques, pourrait être bénéfique. Le choix de Hanoï comme dixième destination du tournoi Standard Chartered Marathon International illustre l’attrait de la capitale. Cet événement offre aux coureurs l’opportunité de vivre une expérience de niveau international tout en incitant d’autres compétitions à élever leurs standards.

Pour élargir le mouvement de course à pied et favoriser le développement socio-économique des collectivités locales, il est crucial d’investir dans une gestion appropriée. Cela implique de définir des limites au nombre de compétitions, d’établir des normes de qualité et de concevoir des stratégies qui s’intègrent dans la vie quotidienne des citoyens. En garantissant les intérêts de toutes les parties prenantes, les marathons peuvent ainsi créer une valeur durable pour la communauté.

Quynh Anh - Phuong Nga/CVN