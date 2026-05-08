PVOIL et V-Green renforcent l’écosystème des véhicules électriques

Le 7 mai, la Société par actions de développement des stations de recharge mondiales V-Green et la Société générale du pétrole du Vietnam - CTCP (PVOIL) ont conclu un partenariat stratégique visant à déployer plus de 3.000 stations d’échange de batteries pour motos électriques au sein du réseau de stations-service de PVOIL à travers le pays.

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Selon l’accord, les deux parties lanceront dès ce mois de mai les études et l’installation de stations d’échange de batteries pour motos électriques ainsi que de bornes de recharge pour voitures électriques dans près de 1.000 stations-service de PVOIL à l’échelle nationale.

D’ici fin juin, V-Green prévoit d’achever l’installation de près de 3.000 stations d’échange de batteries au sein des infrastructures de PVOIL, afin de garantir un haut niveau de sécurité et une commodité maximale aux utilisateurs de motos électriques VinFast.

Auparavant, les deux entreprises avaient déjà coopéré pour déployer et mettre en service près de 400 stations de recharge pour voitures électriques combinées à des stations d’échange de batteries pour motos électriques VinFast dans les stations-service de PVOIL. Cette coopération a généré des résultats commerciaux positifs pour les deux partenaires tout en offrant une expérience optimisée aux utilisateurs de véhicules électriques VinFast. À l’avenir, les deux parties prévoient d’étendre progressivement le réseau de stations d’échange de batteries à l’ensemble du système de PVOIL.

Cette initiative constitue une étape stratégique dans la transition vers un modèle énergétique plus vert et durable, conformément à l’orientation de développement de PVOIL, tout en contribuant au renforcement des infrastructures destinées aux utilisateurs de véhicules électriques au Vietnam.

Lê Trung Hung, directeur général adjoint de la Société générale du pétrole du Vietnam et président du conseil des membres de PVOIL Trans, a déclaré : "En plus de son activité traditionnelle de distribution de carburants, PVOIL accélère le développement de services non liés aux carburants au sein de son réseau de stations-service, avec l’ambition de devenir l’un des principaux fournisseurs d’énergies diversifiées. Le partenariat avec V-Green pour étendre le réseau de bornes de recharge et de stations d’échange de batteries pour véhicules électriques constitue une avancée concrète dans notre stratégie d’adaptation à la transition énergétique mondiale, tout en renforçant davantage la coopération efficace entre PVOIL et V-Green".

Dô Thi Thanh, directrice du développement du réseau de V-Green, a également affirmé : "Les efforts de V-Green en faveur du verdissement des infrastructures de transport urbain seront renforcés grâce au soutien de PVOIL. Notre présence dans près de 1.000 stations-service PVOIL réparties dans tout le pays témoigne de notre engagement à offrir aux utilisateurs de véhicules électriques VinFast des infrastructures de recharge et d’échange de batteries flexibles, pratiques et totalement sûres, contribuant ainsi à faire du Vietnam l’un des pays disposant de la plus forte densité de bornes de recharge et de stations d’échange de batteries dans la région et dans le monde".

La coopération approfondie entre V-Green et PVOIL représente non seulement une avancée en matière d’infrastructures, mais également une étape importante dans la création d’un écosystème de transport durable.

V-Green exploite actuellement 150.000 points de recharge pour voitures électriques dans 34 provinces et villes. Face à la forte croissance du marché des motos électriques VinFast, l’entreprise accélère le déploiement de stations d’échange de batteries grâce à des partenariats avec de grandes enseignes telles que FPT Shop, Thê Gioi Di Dông et MediaMart, avec pour objectif d’installer 60.000 stations d’échange de batteries pour motos électriques au cours du deuxième trimestre.

Texte et photo : Minh Thu/CVN