Le VinFast EC Van plébiscité pour son efficacité et ses coûts optimisés

Face à l'envolée des coûts, le VinFast EC Van s'impose comme la solution de rentabilité pour les commerçants. Alliant design compact, efficacité et frais réduits, cette voiture électrique du constructeur automobile vietnamien devient l'outil indispensable pour optimiser le transport de marchandises en ville.

>> Les motos électriques VinFast établissent un record de ventes sans précédent

>> VinFast renforce sa position dominante grâce à des ventes en hausse de 127%

>> Automobile : en Asie, la flambée des carburants dope l'électrique

>> VinFast dévoile son nouveau monospace électrique sept places en Inde

Photo : VinFast/CVN

"Charger plus, rouler plus serein"

"Lors de mon choix, j'ai privilégié un véhicule compact capable de se faufiler partout, sans sacrifier le volume de chargement. L’EC Van répond exactement à mes attentes", confie M. Son, commerçant au marché de Long Biên (Hanoï).

Selon ce commerçant, dans les allées étroites et encombrées des marchés, l'agilité de ce modèle électrique de VinFast est un atout majeur pour accéder au plus près des étals. Malgré son gabarit contenu, l’EC Van dispose d'une capacité de chargement généreuse de 2.600 litres pour une charge utile de 650 kg. Cette configuration permet une flexibilité logistique bien supérieure à celle des motos à essence qu’il utilisait auparavant.

"Je regroupe généralement mes commandes en une seule fois et, en optimisant le rangement, l'espace est largement suffisant. Avec une autonomie de 175 km par charge, je peux effectuer environ quatre tournées quotidiennes en ville. Une simple recharge durant la pause déjeuner suffit pour repartir l'après-midi", précise M. Son.

Au-delà de la capacité, l'expérience de conduite motive la transition vers l'électrique. L’absence de boîte de vitesses manuelle simplifie les manœuvres dans un trafic dense. "La conduite est fluide et silencieuse. On ne ressent plus la fatigue liée aux moteurs thermiques", ajoute M. Trân Viêt, commerçant sur la rue Hoàng Hoa Thám. Ce dernier, séduit par le "rapport qualité-prix de l’ordre de 260 millions de dôngs", envisage déjà l’achat d'un second exemplaire lors de la sortie de la version à porte coulissante.

Photo : Znews/CVN

Investissement abordable, exploitation quasi "gratuite"

Outre ses atouts techniques, le coût d’utilisation est l'argument massue qui convainc les commerçants de franchir le pas. C’est ici que le VinFast EC Van apporte une réponse concrète aux défis de la rentabilité en zone urbaine.

Affiché au prix catalogue de 285 millions de dôngs, le véhicule voit son coût réel s'alléger considérablement grâce à une batterie d’incitations. Les clients peuvent opter pour une remise directe de 6% sur le prix d'achat ou choisir un crédit avec un apport initial de zéro dông et un taux fixe de 7% par an durant les trois premières années.

En avril, une remise supplémentaire de 3% est accordée aux usagers délaissant leur véhicule thermique pour l'électrique via le programme "Thu xăng - đổi điện" (Troquer l'essence contre l'électrique). Combinées à l'exonération totale de la taxe d'immatriculation jusqu’en février 2027, ces mesures font chuter le prix "clé en main" à environ 260 millions de dôngs, un seuil d'investissement très accessible pour les petits entrepreneurs.

Photo : VinFast/CVN

Côté entretien, la conception 100% électrique élimine les dépenses courantes liées aux moteurs thermiques, telles que les vidanges ou le remplacement des filtres et des bougies. Plus avantageux encore : les propriétaires bénéficient de la recharge gratuite sur le réseau public V-Green jusqu'au 10 février 2029 (dans la limite de 20 recharges par mois). Un avantage financier de poids pour les professionnels affichant un kilométrage élevé.

"Actuellement, le coût d'usage est optimisé par la gratuité de la recharge, mais même en payant, l'électrique reste nettement plus économique que la thermique. C'est l'un des avantages les plus évidents", souligne un usager sur la chaîne Autopro.

En somme, le VinFast EC Van surclasse ses concurrents sur le segment des utilitaires urbains par sa compacité, sa capacité de chargement, sa simplicité de conduite et ses coûts d’exploitation dérisoires. Pour les commerçants et les entrepreneurs locaux, il s'agit du choix optimal pour une exploitation rentable et durable.

Hông Anh/CVN