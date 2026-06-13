Protection de la faune sauvage : des résultats encourageants au Vietnam

Grâce au renforcement des mesures de protection et à la répression des activités illégales, plusieurs espèces rares font leur retour dans les écosystèmes naturels vietnamiens, signe encourageant pour la préservation de la biodiversité.

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Depuis plusieurs années, le déclin de la biodiversité au Vietnam suscite de vives inquiétudes. Les écosystèmes naturels tels que les champs, les forêts et les zones humides, habitats de milliers d’espèces d’oiseaux, dont de nombreuses figurent sur la Liste rouge mondiale, se réduisent progressivement.

Photo : VNA/CVN

Face à cette situation, le Centre de conservation des éléphants, de sauvetage des animaux, de gestion et de protection des forêts de la province de Dak Lak (Centre) collabore avec plusieurs organismes pour réintroduire des animaux sauvages rares dans la nature.

Cette dégradation est principalement liée à la perte d’habitats naturels et au braconnage destiné au commerce et à la consommation. Dans certaines localités, la capture d’oiseaux sauvages constituait autrefois un moyen de subsistance. La demande des restaurants spécialisés et des amateurs d’oiseaux d’ornement continue néanmoins d’alimenter ces pratiques illégales, compliquant le travail des autorités.

Pour faire face à cette situation, le ministère de la Police et le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement ont signé, le 17 octobre 2025, le Plan N°628 visant à renforcer la sensibilisation, la prévention et la lutte contre les infractions liées à la protection de la faune sauvage et des ressources halieutiques.

Mis en œuvre dans toutes les 34 villes et provinces du pays pendant trois mois, ce plan met l’accent sur la répression des infractions et la détection des transactions illégales sur les réseaux sociaux, les forums en ligne et les plateformes de commerce électronique.

L’une des opérations marquantes a été le démantèlement par la police de Nghê An (Centre) d’un réseau interprovincial de trafic d’espèces menacées. Grâce à une surveillance menée sur Facebook, Zalo et Telegram, les autorités ont identifié un groupe criminel dirigé par Nguyên Van Chuong, qui acheminait des animaux rares du Sud vers le Nord. Le 22 mars, les forces de l’ordre ont arrêté Nguyên Van Chuong et son chauffeur, saisissant 14 calaos bicornes, 16 loutres et 181 singes.

À Hung Yên (Nord), un individu a également été poursuivi pour détention illégale de 20 oiseaux sauvages protégés.

Photo : VNA/CVN

Sur la base des informations recueillies dans les zones à risque, les forces de police, les gardes forestiers et les services de surveillance des pêches ont intensifié les contrôles dans les marchés et les restaurants. Une vaste campagne de sensibilisation, portée par le message "Pas de chasse - Pas de consommation", a également été lancée afin de réduire la demande.

En trois mois de mise en œuvre du Plan 628, près de 1.800 infractions ont été traitées. Depuis le 1er avril, les forces de police du pays ont instruit 444 affaires, donnant lieu à 31 poursuites pénales visant 47 personnes et à plus de 1,6 milliard de dôngs d’amendes administratives.

L’application du Code pénal, qui prévoit des peines pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement ou un milliard de dôngs d’amende, renforce l’effet dissuasif des sanctions.

Ces efforts contribuent progressivement à la restauration de la biodiversité. Au Parc national de Tràm Chim, les pélicans à bec tacheté sont réapparus après six années d’absence, aux côtés d’autres espèces rares telles que le tantale indien. Au Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, des centaines de becs-ouverts indiens ont été observés, tandis que le Parc national de Tam Dao a réussi la réintroduction de 74 oiseaux appartenant à 12 espèces.

Lors d’une conférence de bilan, le général de corps d’armée Nguyên Van Long, vice-ministre de la Police, a rappelé que le Vietnam privilégiait un développement économique en harmonie avec la nature.

Pour 2026, le vice-ministre Nguyên Van Long a demandé aux forces de police locales de renforcer la lutte contre l’utilisation d’explosifs, de dispositifs de pêche électrique et d’armes de chasse artisanales, afin de mieux protéger le patrimoine naturel national.

VNA/CVN