La chaleur va faire son grand retour sur le Nord et le Centre

Les températures devraient grimper fortement dans le Nord et le Centre du Vietnam du 13 au 14 juin, après une masse d’air froid inhabituelle à la mi-juin qui a temporairement apporté des conditions plus fraîches et de fortes précipitations.

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Photo : VNA/CVN

Le Nord du Vietnam s’apprête à connaître une vague de chaleur généralisée dans les prochains jours, avec des températures prévues entre 35 et 37°C, voire localement supérieures à 37°C, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Cette vague de chaleur survient quelques jours seulement après le passage d’une masse d’air froid inhabituelle sur les provinces du Nord, apportant un temps plus frais et de fortes pluies durant ce qui est généralement l’une des périodes les plus chaudes de l’année.

Les métérologues avertissent également que des températures supérieures à la moyenne et des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes devraient persister jusqu’au début du mois de juillet.

Retour de la chaleur

Les météorologues annoncent le renforcement et l’expansion d’une zone de basse pression en provenance de l’ouest du pays, qui se dirigera vers le Vietnam à partir du 12 juin, entraînant une hausse rapide des températures dans les provinces du Nord.

Les températures diurnes devraient augmenter de 1 à 2°C dans un premier temps, avec des maximales prévues entre 32 et 34°C dans de nombreuses localités, et même parfois plus de 35°C.

Photos : DT/CVN

Les 13 et 14 juin, une vague de chaleur généralisée est attendue sur les plaines du Nord, les régions de moyenne altitude et certaines parties du Centre du Vietnam. Les températures maximales oscilleront généralement entre 35 et 37°C, avec des zones isolées susceptibles de connaître des températures encore plus élevées.

Contrastes météorologiques saisissantes

La vague de chaleur qui s’annonce fait suite à un mois de conditions météorologiques inhabituelles et changeantes à travers le Vietnam.

Au début du mois, la première dépression tropicale de la saison cyclonique 2026 s’est formée en Mer Orientale, également connue sous le nom de mer de Chine méridionale. Peu après, une rare intrusion d’air froid a touché le Nord et certaines régions du Centre-Nord, provoquant une chute des températures de 7 à 10°C et de fortes pluies généralisées.

Plusieurs provinces ont enregistré des cumuls de précipitations journaliers et mensuels supérieurs aux moyennes historiques pour la même période.

Parallèlement, des vagues de chaleur répétées ont affecté les régions du nord et du centre, avec des températures atteignant fréquemment 36 à 39°C et dépassant parfois les 40°C.

L’un des records les plus marquants a été enregistré dans la province de Quang Ngai, où les températures ont atteint 40,5°C le 8 juin, égalant ainsi la température la plus élevée jamais enregistrée dans la région.

Anomalies thermiques positives

Selon les prévisions climatiques, les températures moyennes à l’échelle nationale devraient rester de 0,5 à 1°C au-dessus des moyennes de long terme jusqu’au 10 juillet environ.

Photo : VNA/CVN

Les précipitations devraient varier considérablement d’une région à l’autre. Le Nord et les provinces de Thanh Hoa à Nghê An (Centre) devraient recevoir de 10 à 25% de pluie de plus que la moyenne, tandis que plusieurs autres régions pourraient connaître des précipitations inférieures à la moyenne.

Les météorologues mettent en garde contre le risque de vagues de chaleur plus fréquentes que d’habitude dans les régions du nord et du centre au cours des prochaines semaines, avec des périodes de forte, voire d’extrême intensité.

Parallèlement, l’activité cyclonique tropicale en Mer orientale devrait rester proche des moyennes historiques.

Phénomènes météorologiques dangereux

Malgré la chaleur, de nombreuses régions restent exposées aux risques d’orages et de fortes pluies. Le Nord du pays, ainsi que les provinces de Thanh Hoa et de Nghê An, sont particulièrement vulnérables aux épisodes de pluies généralisées. Dans les Hauts Plateaux du Centre et le Sud, des averses et des orages épars devraient persister, avec un risque de fortes pluies localisées.

Nguyên Duc Hoa, chef adjoint du Bureau des prévisions météorologiques du NCHMF, a averti que les phénomènes météorologiques dangereux restent une préoccupation majeure à l’échelle nationale.

Des orages, des tourbillons, des éclairs, de la grêle et des vents violents pourraient se produire dans tout le pays, en particulier dans le Nord, les Hauts plateaux du Centre et le Sud, a-t-il déclaré.

Les experts ont souligné que le changement climatique contribue à des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles, rendant essentiel pour les habitants de suivre de près les prévisions et les alertes météo afin de se préparer aux fortes chaleurs, aux fortes précipitations et aux phénomènes météorologiques violents et soudains.

VNA/CVN