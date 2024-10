Côte d'Ivoire : des experts appellent à la lutte contre le tabagisme

Des experts ont appelé récemment à la lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire, qui entraîne "plus de 6.000 décès" par an dans le pays.

>> Quelque 40.000 décès liés au tabagisme chaque année

>> Lutte contre les impacts négatifs du tabac sur la santé humaine

>> La Thaïlande empêche le tabagisme de la cigarette électronique chez les adolescents

Photo : CTV/CVN

"Il est crucial de sensibiliser la population, en particulier les jeunes et leurs parents, aux risques liés au tabagisme, qui provoque plus de 6.000 décès chaque année en Côte d'Ivoire", a déclaré Andosine Tomou De Touali, la secrétaire générale adjointe de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire (AFJCI), lors d'une campagne d'information et de sensibilisation contre la consommation de tabac à Yamoussoukro, la capitale politique du pays.

L'experte a également recommandé un plaidoyer en faveur du renforcement de la législation anti-cigarettes en Côte d'Ivoire.

Oumar Coulibaly, directeur coordonnateur adjoint du Programme national de lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire, a quant à lui souligné l'importance de protéger les jeunes, qui constituent, selon lui, une cible majeure de l'industrie du tabac.

"Nous devons sensibiliser les jeunes pour qu'ils ne commencent jamais à fumer. Le tabagisme, qu'il soit actif ou passif, cause des maladies graves, telles que les cancers, les maladies cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que des malformations chez les fœtus en cas de tabagisme pendant la grossesse", a-t-il expliqué.

Cette campagne d'information et de sensibilisation, initiée par l'AFJCI, vise à informer et éduquer la jeunesse sur les dangers du tabac sous toutes ses formes, notamment les cigarettes ordinaires et les cigarettes électroniques, dont la consommation est en forte augmentation chez les jeunes.

Xinhua/VNA/CVN