La scène vietnamienne passe au numérique

Les nouvelles technologies remodèlent la scène vietnamienne. En ouvrant les œuvres à un public plus large et en modernisant la création, la diffusion et l’administration, le secteur trouve un second souffle.

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Photo : VNA/CVN

Portée par une intégration internationale accrue et par l’accélération de la révolution technologique, la société se tourne massivement vers le web. Pour le milieu théâtral, l’heure est au grand écart entre défis inédits et opportunités majeures. Qu’il s’agisse de la billetterie connectée, de portails d’information centralisés ou d’écosystèmes médiatiques multiplateformes, les innovations ouvrent un vaste champ des possibles.

L’enjeu dépasse la simple mise à niveau face aux mutations de l’époque. Il s’agit de refondre les méthodes opérationnelles, d’élever la qualité des services et de retisser le lien entre le spectacle vivant et un public plus large, en première ligne duquel figure la jeunesse.

Cette dynamique fait écho aux orientations stratégiques impulsées par le Parti et l’État. L’introduction des technologies de pointe dans la création artistique et la gestion administrative concrétise la Résolution N°57 du Politburo, consacrée à la science, à l’innovation et à la transformation numérique nationale. Elle fait également écho aux ambitions de la Résolution N°80, dédiée à l’essor de la culture vietnamienne. Alors que les habitudes des spectateurs se métamorphosent, formes patrimoniales et créations contemporaines se doivent d’épouser leur temps pour continuer de résonner.

Des scènes connectées pour toucher le public

L’une des avancées majeures réside dans la numérisation des archives et l’essor de portails spécialisés. Longtemps fragmentées, les informations sur les répertoires, les scripts, les comédiens et les actualités professionnelles pénalisaient l’accès du public, des étudiants et des chercheurs.

Pour pallier ce morcellement, le Théâtre national traditionnel du Vietnam a inauguré, en juin 2025 avec ses partenaires technologiques, un portail dédié au répertoire classique adossé à une billetterie en ligne. Une première qui centralise les ressources du tuồng (théâtre clasique), du chèo (théâtre populaire) et du cải lương (théâtre classique rénové).

D’après l’Artiste du peuple Lê Tuân Cuong, directeur adjoint de l’institution, cet outil fédérateur simplifie la conservation et la valorisation patrimoniale tout en propulsant les arts nationaux par-delà les frontières, à destination de la jeunesse et de la diaspora. Synopsis, figures tutélaires, agendas et données de référence cohabitent désormais sur un même hub numérique, servant de boussole aux chercheurs et aux pédagogues.

Les scènes contemporaines investissent quant à elles le cyberespace pour façonner une “seconde salle”. Le Théâtre dramatique du Vietnam érige ainsi sa page officielle en vitrine interactive : affiches, teasers, coulisses et reportages y font écho.

Une billetterie modernisée par les données

Photo : VH/CVN

La transition digitale redéfinit également les canaux de commercialisation et la gestion des flux de spectateurs. La Fédération vietnamienne du cirque, en alliance avec VTC, a ainsi déployé un système de billetterie électronique pour les représentations du Cirque central, directement intégré à son site officiel.

Désormais, les spectateurs peuvent consulter la programmation, arrêter leur choix sur une date, sélectionner leur siège via un plan interactif de la salle et finaliser leur règlement en ligne. Un e-billet muni d’un QR code est instantanément acheminé sur leur smartphone.

À leur arrivée au Cirque central, au 67-69 rue Trân Nhân Tông, à Hanoï, la simple présentation de ce code suffit pour accéder aux gradins.

Ce dispositif allège les files d’attente, élimine le risque de perte des précieux sésames et simplifie considérablement l’organisation pour les familles ou les groupes.

Pour les institutions culturelles, cette transition numérique fait surtout émerger une mine d’or stratégique : la data. Fréquentation, affinités artistiques, choix de placement et comportements d’achat dessinent un profil précis des attentes du public. Exploités avec méthode, ces indicateurs permettent d’affiner la programmation, de cibler les campagnes de communication, de soigner l’accueil et de concevoir des spectacles au plus près des goûts des spectateurs.

Pour l’“Artiste du Peuple“ Tông Toàn Thang, la mue digitale ne saurait se résumer à la publication de quelques extraits vidéo ou à la mise en place d’une billetterie en ligne. Elle exige une refonte globale des processus de gouvernance, de production, de promotion et de valorisation artistique.

Pour pérenniser les industries culturelles, experts et décisionnaires insistent sur l’impératif de structurer de véritables chaînes de valeur hybrides, croisant art, technologies, médias, tourisme et design. Les synergies nouées entre la Fédération vietnamienne du cirque et VTC, ou entre le Théâtre dramatique du Vietnam et NetSpace, illustrent parfaitement cette alliance : les institutions apportent la matière artistique et l’expertise, tandis que les acteurs technologiques déploient infrastructures et solutions logistiques.

Cette transition impose toutefois une agilité permanente. Selon la Docteure Mai My Duyên, de l’Association des artistes de théâtre du Vietnam, les structures doivent intensifier leur stratégie multicanale et valoriser leurs talents à travers des contenus immersifs. Elle plaide également pour un rapprochement accru entre spectacle vivant et tourisme culturel, gage de produits à forte valeur ajoutée.

De son côté, l’“Artiste du Peuple“ Lê Tuân Cuong perçoit dans l’écosystème numérique un rempart indispensable à la sauvegarde du patrimoine à l’ère moderne. Une conviction partagée par l’“Artiste Émérite“ Nguyên Si Tiên, directeur du Théâtre de la jeunesse, pour qui la digitalisation relève désormais de l’évidence. Son institution modernise à marche forcée ses équipements sonores, lumineux et scéniques, tout en expérimentant l’intelligence artificielle au service de la mise en scène.

Alors que la société bascule massivement dans le virtuel, la scène vietnamienne saisit une opportunité historique de redéfinir son rôle au sein de la cité. En élevant la technologie au rang de passerelle pérenne entre l’œuvre et le spectateur, le spectacle vivant élargit son public - en particulier la jeunesse -, sublime son héritage patrimonial et s’amarre solidement au pôle florissant des industries créatives du pays.

Huong Linh/CVN



