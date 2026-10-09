Depuis Berlin, la guitare raconte le Vietnam au monde

Depuis vingt ans, le Professeur et guitariste Dang Ngoc Long fait du Concours et Festival international de guitare de Berlin une vitrine de la culture vietnamienne. À travers des œuvres inspirées de la culture, de l’histoire et des traditions nationales, il transmet aux jeunes musiciens internationaux un pan du patrimoine de son pays et nourrit l’ambition d’organiser cet événement à Hanoï pour faire de la guitare un pont entre le Vietnam et le monde.

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Photo : VNA/CVN

Le Concours et Festival international de guitare de Berlin célèbre cette année son 20e anniversaire, marquant deux décennies d’engagement de Dang Ngoc Long, directeur de l’École de musique Berlin-Gesundbrunnen, en Allemagne. Premier Vietnamien à avoir remporté un prix spécial au Concours international de guitare en 1987, il préside le jury de cette manifestation depuis de nombreuses années. Au fil du temps, l’événement s’est imposé comme un lieu de rencontre, d’apprentissage et de compétition pour de jeunes guitaristes venus de nombreux pays.

Cette année, 30 candidats issus de 15 pays ont participé au premier tour. À l'issue des sélections, 15 candidats ont été retenus pour la phase suivante, avant que les 5 meilleurs ne s'affrontent lors de la finale le 10 octobre au Ballhaus Prinzenallee à Berlin.

En plus de la finale, le programme comprend un Gala Concert, des masterclasses et une exposition de guitares. Le Conseil artistique a choisi des compositions de Dang Ngoc Long comme morceaux obligatoires, faisant ainsi découvrir la musique vietnamienne aux candidats et au public international.

Photo : VNA/CVN

L'artiste Dang Ngoc Long a confié au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en Allemagne que le cap des 20 ans n'est pas seulement un chiffre. Le plus significatif réside dans le fait que des œuvres inspirées de la culture vietnamienne, telles que les airs populaires, les classiques littéraires et particulièrement l'histoire de Kieu, sont étudiées, interprétées et portées sur la scène mondiale par des artistes internationaux.

Revenant sur son parcours, l’artiste Dang Ngoc Long évoque "20 ans à construire un pont par la musique" entre les artistes, Berlin et le monde, et surtout entre le Vietnam et ses amis internationaux. Il souligne le rôle des artistes vietnamiens à l’étranger, qui, entre deux cultures, font connaître les valeurs vietnamiennes à l’international tout en rapportant au pays de nouvelles expériences artistiques.

Cette démarche rejoint les orientations de la résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne, qui souligne l’importance de l’intégration culturelle internationale et de la promotion des valeurs vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, la "diplomatie musicale" permet aussi d'accueillir des amis internationaux au Vietnam. Plus de deux décennies d'activités artistiques à l'étranger lui font estimer qu'une liaison régulière avec le pays aidera les artistes expatriés à connecter les projets internationaux avec les institutions nationales, tout en facilitant les démarches de financement, de transport et de droits d'auteur.

Pour la suite, Dang Ngoc Long souhaite consacrer davantage de temps à la composition afin d’enrichir le répertoire de la guitare avec des références à la littérature, à l’histoire et aux paysages vietnamiens. Il entend également multiplier les occasions d’échange pour les jeunes guitaristes du pays et nourrit le projet d'amener à Hanoï le Concours et Festival international de guitare de Berlin afin que ces histoires soient poursuivies sur leur propre terre natale.

VNA/CVN