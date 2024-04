Dà Nang promeut ses relations de coopération avec des localités brésiliennes

Le 27 avril, l'ambassadeur du Brésil au Vietnam, Marco Farani, et de célèbres footballeurs brésiliens ont visité et travaillé avec les dirigeants de la ville de Dà Nang (Centre).

>> Dà Nang promeut la coopération avec CityNet

>> Nôi Bài et Dà Nang parmi les 100 meilleurs aéroports du monde en 2024

>> Dà Nang aura le premier terminal aéroportuaire intelligent du Vietnam

Lors de la rencontre, Trân Chi Cuong, vice-président du Comité populaire de Dà Nang, a déclaré que le Brésil et le Vietnam entretenaient de bonnes relations d’amitié. Il a hautement apprécié le rôle de l'ambassade du Brésil dans la promotion des relations diplomatiques entre les deux pays et entre Dà Nang et le Brésil en particulier. Notamment, les deux parties organisent le Festival de football Vietnam - Brésil 2024 à Dà Nang, les 27 et 28 avril.

Photo : VNA/CVN

Trân Chi Cuong a précisé que les Vietnamiens et les habitants de Dà Nang en particulier étaient de grands fans du football brésilien. Le Festival de football Vietnam-Brésil 2024 à Dà Nang est très attendu par les habitants de la ville.

Selon Marco Farani, les relations diplomatiques entre le Brésil et le Vietnam sont très bonnes. Le Festival de football Vietnam-Brésil 2024 à Dà Nang est une activité attendue par de nombreuses personnes, contribuant au resserrement des relations entre les deux pays. Il a espéré qu'après le festival, de nombreuses opportunités seront créées pour que les jeunes joueurs de Dà Nang puissent se rendre au Brésil pour concourir et étudier.

Photo : VNA/CVN

Le Brésil est le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, avec une coopération étroite dans les domaines de l'agriculture, du tourisme, de la culture et des échanges entre les peuples.

En juin 2008, la ville de Dà Nang a établi des relations avec Belo Horizonte, une grande ville du Brésil. En 2023, le chiffre d'affaires des exportations entre Dà Nang et le Brésil est estimé à 21 millions de dollars, grâce aux exportations de principaux produits tels que les produits finis en caoutchouc et l'artisanat.

VNA/CVN