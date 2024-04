Neuf Vietnamiens qualifiés pour les JO de Paris

Photo : CTV/CVN

Le 21 avril, les Vietnamiennes Nguyên Thi Huong (canoë) et Pham Thi Huê (aviron) ont brillamment décroché leur sélection pour les JO de Paris 2024 lors des éliminatoires olympiques de la zone Asie, qui se sont déroulées au Japon.

En finale du 200 m canoë féminin C1, Nguyên Thi Huong a terminé deuxième avec un chrono de 49,351 secondes, devenant ainsi l’une des deux rameuses vietnamiennes qualifiées pour les JO de Paris. C’est la première fois que le canoë vietnamien décroche une participation immédiate à une olympiade.

Suite au succès de Nguyên Thi Huong, Pham Thi Huê a également apporté une bonne nouvelle en validant la 9e qualification olympique pour le pays, grâce à son classement dans le top 5 de l’épreuve de skiff poids lourd féminin d’aviron. Il faut savoir que la catégorie des bateaux lourds est extrêmement exigeante et que les performances du Vietnam concernaient jusqu’ici uniquement les bateaux légers.

Un régime nutritionnel spécial

“Le secteur sportif place ses espoirs dans 14 sports pour lesquels les athlètes peuvent prétendre à une qualification pour les JO de Paris 2024, notamment l’athlétisme, la natation, la gymnastique, le cyclisme, l’haltérophilie, l’aviron, le canoë, le tir, le tir à l’arc, la boxe, le judo, le taekwondo, le tennis de table et le badminton”, a souligné Dang Hà Viêt, directeur de l’Autorité des sports du Vietnam, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information.

“L’Autorité des sports du Vietnam, en coordination avec les fédérations et les associations prépare des récompenses et encourage les athlètes à participer aux tournois de qualification olympiques”, a-t-il ajouté.

Selon lui, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a décidé d’appliquer un régime nutritionnel spécial pour les entraîneurs et les athlètes qui se préparent pour les qualifications olympiques. Ainsi, 89 personnes, dont 65 sportifs, bénéficient de repas quotidiens d’une valeur total de 640.000 dôngs depuis le 1er février 2024.

Les sportifs vietnamiens en lice pour participer aux JO de Paris participeront à de nombreux tournois aux niveaux régional, continental et mondial en 2024. Le Comité olympique vietnamien et ladite autorité travaillent en étroite collaboration avec les localités, les fédérations et les associations pour mobiliser les ressources financières nécessaires et préparer au mieux les athlètes à ces tournois.

“Le secteur sportif travaille également avec des fédérations internationales et des partenaires chinois, japonais, sud-coréens et européens pour envoyer des sportifs dans des centres d’entraînement ainsi qu’à des tournois à l’étranger pour se préparer aux prochains jeux olympiques”, a déclaré Dang Hà Viêt.

Un billet pour Duc Phat ?

Photo : CTV/CVN

Ces derniers jours, de nombreuses informations circulent au sujet de la qualification officielle du badiste Lê Duc Phat pour les JO de Paris. Une bonne nouvelle pour le sport vietnamien, à moins de trois mois de la compétition.

Cependant, Dang Hà Viêt a affirmé que cette information était à prendre au conditionnel jusqu’à la publication des résultats officiels le 28 avril.

“Le 28 avril, la Fédération mondiale de badminton (BWF) dévoilera le classement mondial des joueurs de badminton, ce n’est qu’à ce moment-là que nous saurons avec certitude si Lê Duc Phat est qualifié ou non pour les JO de Paris”, a-t-il informé.

Dans le classement des éliminatoires pour les jeux olympiques, mis à jour par la BWF le 18 avril, Lê Duc Phat a chuté de trois places et se classe désormais 35e.

Selon les réglementations de la BWF, 38 joueurs masculins et 38 joueuses féminines partici-peront aux épreuves de badminton des JO de Paris 2024. Chaque pays aura un maximum de deux places, allouées aux badistes classés dans le Top 16 mondial.

Pour les athlètes classés du 17e au 34e rang du classement mondial, chaque pays n’aura qu’une place supplémentaire. Les quatre places restantes seront décidées après la fin des éliminatoires, avec une place prioritaire pour le pays hôte, la France.

Selon ces réglementations, le classement de Lê Duc Phat à la 35e place ne suffit pas à le qualifier pour les JO de Paris.

“Cependant, la BWF a récemment annoncé qu’elle accorderait 35 places en qualification officielle et trois en exemption contrairement aux 34 places qualificatives et aux quatre exemptions (réparties entre les continents) annoncées la semaine dernière. Nous devrons donc attendre la publication officielle de la BWF le 28 avril pour plus de clarté”, a partagé Dang Hà Viêt.

Sur sa page Facebook personnelle, Lê Duc Phat a également exprimé son impatience. “Je m’excuse sincèrement auprès de tous et des médias, mais pour l’instant, il faudra attendre la publication de la BWF le 28 avril pour savoir avec certitude si je suis qualifié ou non pour les JO de Paris. Je suis très heureux de l’intérêt et du soutien de tous. J’espère pouvoir me rendre à Paris pour concourir avec les meilleurs badistes mondiaux”, a-t-il écrit.

Deuxième aventure pour Thùy Linh

Photo : VNA/CVN

Le badminton vietnamien a d’ores et déjà une représentante officielle aux JO de Paris en la personne de Nguyên Thùy Linh.

Classée 24e mondiale, Nguyên Thùy Linh a partagé le 17 avril sur son compte personnel : “Bonjour à tous, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous ceux qui m’ont soutenue et accompagnée tout au long de mon parcours, particulièrement au cours de cette dernière année où j’ai accumulé des points pour les JO de Paris. Aujourd’hui, je suis ravie de vous annoncer officiellement que j’ai rempli les conditions pour y participer. Allons ensemble vers ma deuxième olympiade ! Je tiens à remercier chacun d’entre vous”.

Pour l’heure, le Vietnam a déjà décroché neuf qualifications pour les JO de Paris : Nguyên Thi Thât (cyclisme), Trinh Thu Vinh, Lê Thi Mông Tuyên (tir sportif), Vo Thi Kim Anh (boxe), Nguyên Huy Hoàng (natation), Trinh Van Vinh (haltérophilie), Nguyên Thùy Linh (badminton), Nguyên Thi Huong (canoë) et Pham Thi Huê (aviron).

Phuong Nga/CVN